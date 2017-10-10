YELKEN’de son dokunuşlar 

Harikalar Sahili ile bütünlük sağlıyor

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un prestij projeleri arasında yer alan Yelken Kültür Merkezi Kafe ve Restaurant’ta çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Yavuz Sultan Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerindeki alana inşa edilen Yelken Kültür Merkezi, konumu itibariyle Harikalar Sahili ile bütünlük sağlıyor. Eşsiz görünümü ve manzarasıyla büyük beğeni toplayan proje sadece Kocaeli’nin değil bölgenin de en gözde noktaları arasında yer alıyor. İç mimari çalışmaların büyük oranda tamamlandığı Yelken Kültür Merkezi Kafe ve Restaurant projesinde çevre düzenlemesi ise devam ediyor.

Yeşil ve mavinin en güzel tonu

Derince’ye değer katacak olan proje yelken şeklindeki görünümü ve asma katlarıyla Körfez manzarasını tüm güzelliğiyle ortaya çıkartıyor. Panaromik asansörü ile Körfez’in görünümünü farklı açılardan yansıtan Yelken Kültür Merkezi, seyir teraslarının yer aldığı yelken katlarıyla, Derince’ye prestij kazandıracak. Hizmete açılmasıyla birlikte büyük ilgi görmesi beklenen Yelken Kültür Merkezi’nde düğün salonları, kafe ve restaurantlar gibi birçok sosyal alan da yer alıyor. Konumu itibariyle sahil şeridi ile bütünlük sağlayan Yelken Kültür Merkezi Kafe ve Restaurant, yeşil ve mavinin tonunu en güzel şekilde yansıtarak Derince’ye olan ilgiyi daha da arttıracak.

