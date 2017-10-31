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Yemek Firması İş İlanı

Yemek Firması İş İlanı

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PROJE MÜDÜR YARDIMCISI İÇİN ARANAN KRİTERLER

*Yemek sektöründe çalışmış

*25-35 yaşları arası bay – bayan

*Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilen

*Yoğun iş temposuna yatkın

*Önlisans- Lisans mezunu

*Muhasebe arkhe programı kullanabilen , personel işlemleri konusunda tecrübeli

*İzmit ve çevresinde ikamet eden

 

DEPO SORUMLUSU İÇİN ARANAN KRİTERLER

*Yemek sektöründe çalışmış

*27-42 yaş arası

*Bay- en az lise mezunu

*Sipariş takibi , müşteri iletişim , depo düzeni

*Ekip çalışmasına yatkın

*Excell, Outlook kullanabilen ,

*İzmit ve çevresinde ikamet eden

NOT : DENEYİMSİZ PERSONEL KESİNLİKLE ALINMAYACAKTIR.

SADECE MAİL ADRESİNE FOTOĞRAFLI CV İLE YAPILAN BAŞVURULAR DİKKATE ALINACAKTIR.

[email protected]

 

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