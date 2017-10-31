Yemek Firması İş İlanı
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PROJE MÜDÜR YARDIMCISI İÇİN ARANAN KRİTERLER
*Yemek sektöründe çalışmış
*25-35 yaşları arası bay – bayan
*Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilen
*Yoğun iş temposuna yatkın
*Önlisans- Lisans mezunu
*Muhasebe arkhe programı kullanabilen , personel işlemleri konusunda tecrübeli
*İzmit ve çevresinde ikamet eden
DEPO SORUMLUSU İÇİN ARANAN KRİTERLER
*Yemek sektöründe çalışmış
*27-42 yaş arası
*Bay- en az lise mezunu
*Sipariş takibi , müşteri iletişim , depo düzeni
*Ekip çalışmasına yatkın
*Excell, Outlook kullanabilen ,
*İzmit ve çevresinde ikamet eden
NOT : DENEYİMSİZ PERSONEL KESİNLİKLE ALINMAYACAKTIR.
SADECE MAİL ADRESİNE FOTOĞRAFLI CV İLE YAPILAN BAŞVURULAR DİKKATE ALINACAKTIR.
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