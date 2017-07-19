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Yemin etmeyen vekillik haklarından yararlanamayacak

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Yemin etmeyen vekillik haklarından yararlanamayacak
TBMM Anayasa Komisyonu, ant içmekten imtina eden milletvekilleri, bu sıfatından kaynaklanan haklardan yararlanamayacak. TBMM Başkanı ve Meclis Başkanvekilleri, Genel Kurulu yönettikleri sırada frak giymeyebilecek.

TBMM Anayasa Komisyonu, Meclis İçtüzüğü'ne ilişkin AK  Parti ve MHP tarafından hazırlanan ortak teklifin 7 maddesini daha kabul etti.  Komisyon, TBMM İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük  Teklifi'nin 12 saat süren ikinci gün görüşmelerine, 5. madde üzerinden başlayarak  12. maddeye kadar geldi. 

Kabul edilen maddelere göre, Meclis Genel Kurulu, milletvekili genel  seçimi kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden beşinci gün  yerine, üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak.  Bu birleşimde, önce milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak. Ant  içme, her milletvekilinin anayasadaki metni kürsüden yüksek sesle aynen okuması  suretiyle olacak.

 Milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına  göre ant içecekler. Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri veya ara  seçimde milletvekili seçilenler, katıldıkları ilk birleşimin başında ant  içecekler. Milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak. Teklifle, ant içmekten  imtina eden milletvekillerine yönelik hüküm de getiriyor. Buna göre, ant içmek  istemeyen milletvekilleri, milletvekili sıfatından kaynaklanan haklardan  yararlanamayacak.

  GRUP ÖNERİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME 

Teklif, Danışma Kurulu önerileri üzerinde görüşme yapılmayacağı  hükmünü getiriyor.Grup önerileri üzerinde her parti grubuna tanınan onar dakikalık  konuşma hakkı teklifle kaldırılıyor. Danışma Kurulunun oy birliğiyle karar  alamadığı ve siyasi parti gruplarının önerilerini ayrı ayrı Genel Kurula  getirdikleri durumlarda, öneriyi veren gruptan bir milletvekili 5 dakikayı  geçmemek üzere önerinin gerekçesini açıklayacak. Açıklamanın ardından, diğer  gruplardan birer milletvekiline de isterlerse üçer dakika söz verilecek.

İçtüzükte belirlenen süre içerisinde komisyonda gündeme alınmayan  tasarı ve tekliflerin, hükümetin veya teklif sahibinin gündeme alınmasıyla ilgili  talebine ilişkin de düzenleme yapılıyor. Bu kapsamdaki doğrudan gündeme alma  önerisinin üzerine komisyon, hükümet ve teklif sahibi beşer dakikayı geçmemek  üzere söz alabilecek. Genel Kurul işaret oyuyla karar verecek. Bu istemler, her hafta salı günü ayrı bir siyasi parti grubundan bir  milletvekili tarafından yerine getirilmek kaydıyla bir tane olmak üzere işleme  alınacak. Bir milletvekili bir yasama yılında bu kapsamda bir defadan fazla  istemde bulunamayacak.

GENEL KURUL ÇALIŞMA SAATLERİ 

Teklif, TBMM Genel Kurulunun çalışma saatlerini yeniden düzenleniyor.  Salı, çarşamba ve perşembe günleri 15.00-19.00 saatlerinde çalışan Genel Kurulun,  teklifle salı günleri saat 15.00'ten, çarşamba ve perşembe günleri saat 14.00'ten  21.00'e kadar çalışması öngörülüyor. TBMM aracılığıyla yapılacak TV yayınında, önemli ve özel haller saklı  kalmak kaydıyla bu toplantı günleri ve saatleri esas alınacak.

  FRAK ZORUNLULĞU KALKIYOR 

Teklifle, Başkanlık kürsüsünde bulunan Başkanın frak giyme zorunluluğu  kalkıyor. Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli katip üyeler, koyu renk elbise  giyecekler. Genel Kuruldaki milletvekilleri, bakanlar, TBMM idari teşkilat  memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyecek ve  kravat takacak; kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyecek. Görevlilerin kıyafeti ise Başkanlık Divanınca tespit edilecek.

 YOKLAMA TALEBİ 

   Mevcut İçtüzüğü'nün yoklamaya ilişkin maddesi de düzenleniyor.  Başkan birleşimi açarken tereddüde düşerse yoklama yapacak. Teklif,  Genel Kurulda tasarı ve tekliflerin maddeleri ile verilen önergeler üzerinde  yoklama isteminde bulunulmasını kaldırıyor.  En az 20 milletvekili, ayağa  kalkarak veya önerge vererek, görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile  kanunların maddelerine geçilmesi ve tümünün oylanmasında, işaretle oylamaya  geçilirken yoklama isteyebilecek. Yoklama, elektronik oy düğmelerine basmak veya imzalı pusula vermek  suretiyle yapılacak. Oturumu yöneten Başkan ve Divan üyeleri toplantı yeter  sayısına dahil edilecek. Yoklama sonucunda, üye tam sayısının en az üçte birinin  mevcut olmadığı anlaşılırsa, oturum en geç bir saat sonrasına ertelenebilecek. Bu  oturumda da toplantı yeter sayısı yoksa birleşim kapatılacak.

Teklifle, bir milletvekili veya bakanın, geçen birleşim tutanağında  yer alan bir beyanın düzeltilmesi hakkında 5 dakikayı geçmemek üzere tanınan söz  hakkı kaldırılıyor. Bir milletvekili veya bakan, beyanının düzeltilmesi istemini  Meclis Başkanlığına yazılı olarak verecek. Bu istem birleşim tutanağına  eklenecek.

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