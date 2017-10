Yenelim, “Varız” diye haykıralım

Bakmayın 8 puanla 8’ncii sırada olmamıza. Kaçan goller, son dakika yenenler olmasa, bugün grubun zirvesindeydik. Sonuçlar istediğimiz gibi olmasa da, oyunsal anlamda iyi durumdayız. Takımımıza inancımız büyük, geleceğe umutla bakıyoruz.

BU KEZ RAKİP DİŞLİ

Bugün son haftaların aksine, biraz daha dişli bir rakiple oynayacağız. Tarsus İ.Y sezon başı grubun favorileri arasında gösteriliyordu. İlk maçtaki yenilgi sonrasında 4’te 4 yaparak dikkatleri üzerlerine çektiler, iyi bir takım görüntüsü verdiler. Ancak geçen hafta sahasında umulmadık bir sonuçla karşılaşıp liderlikten oldular. Tabi, son maçtaki yenilgileri bizi yanıltmasın. Kesinlikte dişli, grubun öne çıkan takımlarından biriyle oynayacağız bu akşam. Tekirdağ, Karaköprü, Aydın ve Arsin’den bir gömlek üstün bir rakip karşımızda olacak. Hedefi üst sıralar olarak belirlediğimize göre, bizim grupta asıl rakiplerimizden biri. Göstereceğimiz performans, bir anlamda gücümüzün tersti olacak.

DEĞİŞİKLİK OLMAZ

Teknik direktör Fatih Kavlak’ın son üç hafta başarılı olan, başka anlamda çok iyi işleyen kadroda ve sistemde bir değişiklik yapacağına ihtimal vermiyorum. Fatih Süleyman’a nazar değmesin, son haftalardaki hücum zenginliğimize büyük katkısı var. Tek eksiği son vuruşlar. Sefa ön liberoya, Mert’in yanına geçtikten sonra adeta kendini buldu. Nedense gol noktalarında becerili değil. Hamza’nın maşallahı var. Takımı öne çıkartan isimlerin başında geliyor. Burak Özbakır da çok formda. Kalede Can kritik kurtarışlar yapıyor, sağbekte Fatih, sol bekte Kadir kulvarlarını çok etkili kullanıyor. Hem bek, hem açık gibiler.

SON DAKİKALARA DİKKAT

Murat Başak takımın istikrar abidesi. Yıllardır bu meslekteyim ben onun kadar yüreğiyle oynayanı az gördüm. Mert’teki gelişim etkileyici. Ali Keten stoperde işini iyi yapıyor ama sanki ileri çıksa, gol bölgesinde çok daha yararlı olur gibime geliyor. İshak gol atamamayla ilgili baskı altındaydı. Çok şükür, Arsin maçında golünü attı. Artık devamını bekliyoruz. Kenarda oyuna etki edebilecek isimler var. Tabi en önemli sorunumuz son dakikalarda yaşadığımız panik. Uzatmalarda 3 gol yedik ve 4 puan kaybettik. Bir olur, iki olur, hadi diyelim üç olur. Artık son dakika gollerine bir çözüm bulmalıyız. Teknik ekip bu konuya yoğunlaşmış, gereken uyarıları yapmıştır diye düşünüyorum.

Zorlu bir deplasmandayız. Kazanıp dönebilirsek, zirve mücadelesinde güçlü bir şekilde biz de varız diyeceğiz. Beraberlik çok kötü bir sonuç olmaz. Üçüncü ihtimal bizi sarsak. Ki, inşallah böyle bir durum olmaz. Kocaelispor’umuza Güney seferinde yürükten başarılar.

Nice yıllara Başkanım

6 Ekim 1974 doğumlu Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz. Cuma, 43’ncü yaş günüydü. Kocaelisporlular sosyal medyadan kutlama mesajı yağdırdılar. Yönetici arkadaşları, teknik ekip ve futbolcular da bu özel günü elbette unutmadılar. Vinsan Tesisleri’ndeki antrenmanı izlemeye gelen Yavuz’a sürpriz bir doğum günü partisi hazırladılar. Başkan Yavuz, akşam saatlerinde sosyal medyadaki hesabından doğum günüyle ilgili duygularını paylaştı, kutlamalar için başta ailesi olmak üzere Kocaelispor camiasına teşekkür etti. Başkan Yavuz’un yeni yaşını içtenlikle kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu uzun bir ömür diliyoruz.

BAHRİ YAVUZ’UN PAYLAŞIMI:

“Önce büyük emeklerle, fedakarlıklarla bizleri bugüne getiren, insanı sevmeyi öğreten Anne-Babama, annem gibi her zaman üzerime titreyen Biltoş’uma, tüm eksiklerime katlanan sevgili eşime, yaşam sevinçlerim Sıraç’ıma, Sarp’ıma, ağabeyleri olmaktan gurur ve büyük keyif duyduğum kardeşlerim ve eşlerine, tüm kuzenlerime, biricik baldızım ve bacanağıma; birlikte yaşlanıyor olmaktan keyif aldığım ve hayatıma anlam katan tüm akrabalarıma, dostlarıma, iş arkadaşlarıma, beraber görev yaptığım ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan tüm yönetici arkadaşlarıma, futbolcu kardeşlerime, komşularıma ve arayan, mesaj atan ismini sayamadığım tüm büyüklerime, arkadaşlarıma, beni hiçbir platformda yalnız bırakmayan büyük KS taraftarına ve camiamıza sonsuz teşekkürler. Hep beraber sağlıklı, mutlu yıllar dileklerimle. İyi ki varsınız”

Gözler derbide

Profesyonel ligdeki diğer takımlarımızın maçlarına gelirsek. Doğrusu Birlikspor’un genç kadrosunun İnegöl deplasmanından puanla dönebileceğine çok fazla ihtimal vermiyordum. Temsilcimiz sadece puan almadı, üstelik galibiyeti kaçıran taraf oldu. İlk 6 maçtaki performansa baktığımızda: Belli oldu ki, bu takım sezon başında herkesin gördüğü, görmek istediği gibi çantada keklik değil. Yine görüldü ki, bu takım sonuna kadar ligde kalma inadını sürdürecek. Takım çok genç diye hakemlerin bu durumu suiistimal ettiklerini, nasılsa sesleri çıkmak deyip düdüklerini rakipten yana kullandıklarını görüyoruz. Başkan Erhan Yılmaz bu durumdan çok rahatsız ve hemen her demecinde bu konuya vurgu yapıyor. Birlikspor zaten güç koşullar altında mücadele ediyor, üstüne üst üste gelen hakem hataları can sıkıyor, can yakıyor. İnşallah son bulur. Temsilcimiz bugün Sancaktepe’yi ağırlayacak. İstanbul ekibinin performansına orta şekerli diyebiliriz. Yani, aşılamayacak bir rakip değil.

Bugün dikkatler Gölcük’teki derbide olacak. Üst sıralarda gözü olan Gölcükspor ile Darıca G.B günü en karlı geçirmenin planlarını yapıyor. İki takım için de henüz istenilen seviyede olduklarını söyleyemeyiz. Beklenenin üzerinde puan kaybı yaptılar. Gölcük gol noktalarında sıkıntı çekiyor, Darıca G.B belki yenilmiyor ama kolay kolay kazanamıyor. Bugünkü randevu üç ihtimale açık gözüküyor. Son iki sezon iki takımın maçlarına bakarsak Darıca G.B’nin bariz üstünlüğü söz konusu. Gölcük’ün saha ve taraftar avantajı var ama Kırmızı-Siyahlılar bu sezon içerdeki 3 maçın ikisini kazanamadı. Beraberlik olasılığı sanki biraz daha ağır basıyor gibi. Karşılıklı 2’şer puan kaybı, ikisini de üzer. Bakalım derbiden nasıl bir sonuç çıkacak? Derbiye yakışır bir oyun ve elbette dostça bir maç bekliyoruz. Zorlu sınavları için temsilcilerimize başarı diliyoruz.