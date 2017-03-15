Yeneriz, yenmeliyiz 

Yeni bir hafta içi maçında bugün Kartalspor’u ağırlıyoruz. Önemli eksiklerimiz var ama puan kaybına da tahammülümüz yok. Rakipler zorlu deplasmanlarda, bizim için farkı azaltma adına önemli bir fırsat haftası. Lami cimi yok, ne yapıp edeceğiz, yeneceğiz. Hatırlanacağı gibi 15 Şubat’ta Manavgat ile içerde oynadığımız ilk hafta içi maçı oldukça soğuk bir havadaydı ve üstelik takım Van’dan mağlup dönmüştü. Bu faktörlerden dolayı da tribündeki taraftar sayısı düşük, 2-3 bin dolayındaydı. Sezonun en az seyircili maçını oynamak zorunda kalmıştık. Bugünkü maçta tribünde farklı bir tablo olacağını sanıyorum. Takımın deplasmandan kazanarak dönmesi sayıyı arttıracaktır. Taraftar sayısının 5 binin altında olmayacağını düşünüyorum. Taraftar demişken, kötü tezahürat konusunu yeniden hatırlatalım. Malum para cezası kredilerimizi tükettik, bundan sonraki yaptırımlar seyircisiz oynama. Final haftalarına giderken takımı boş tribünler önünde oynatmak çok büyük kötülük olur. İnanıyorum taraftarımız yine duyarlılık gösterecek, çirkin tezahürattan kaçınacaktır.

ORTA ALANDA ADAM KALMADI

Bir takım için orta sahanın ne denli önemli olduğunu söylememe gerek yok. Bugünkü maçta takımın orta sahadaki üç banko ismi Hamza, Mesut ve Sefa olmayacak. Hani deredeyse orta sahada kimse kalmadı. Sefa cezalıydı, Mesut’un bu maça yetişmesi zor gözüküyordu. Hiç değilse Hamza oynar diye bekliyorduk ki, ondan da kötü haber geldi. Biri olmadığında bile sıkıntı çekerken, üçünün birden yokluğunda ne yapacağız bilemiyorum. Teknik direktör Ümit Metin Yıldız’ın sahaya süreceği kadroyla ilgili öngörümüz var. Son taktik idmanında denemiş. Savunmanın göbeğinde Murat’ın yanında Kemal olacak. Kemal, Bayburt’ta uzun zamandır oynuyormuş gibiydi. Bir sorun olmaz gibime geliyor. Ön liberodaki eksiklik takımın jokeri olan Ali Keten ile giderilecektir. Ön liberoda Mert’in yanında Ali Keten’i göreceğiz. Ali Keten çok yönlü bir oyuncu, sağ bek, sol bek, stoper, ön libero nerede görev verirseniz işini yapar. Bu vesileyle yetenekli oyuncunun asıl mevkiinin forvet arkası olduğunu, ilginçtir ki şu ana kadar orada oynama fırsatı bulamadığını da belirtelim.

OĞUZHAN İLE SİNAN, ÖNLÜ ARKALI

Ümit Hoca, Sinan ile Oğuzhan’ı Karacabey maçında arkalı önlü oynatmış ve orta alanda yaşanan sıkıntı iki puan kaybına mal olmuştu. Yıldız, Bayburt’ta yerinde bir değişiklikle Sinan’ı sağa, Hamza’yı forvet arkasına almış ve bu dizilişle iyi oyun ve galibiyet gelmişti. Bugünkü maçla ilgili de Yıldız’ın düşüncesi aynıydı. Ancak Hamza’nın oynamayacak durumda olmasından dolayı değişiklik yapmak durumunda. Büyük olasılıkla sağ açıkta Burak Özbakır’ı göreceğiz. Oğuzhan tek forvet, arkasında Sinan olacak diye düşünüyorum. Bu dizilişin orta alanda sıkıntı yaratabileceğini öngörmek mümkün ancak orta sahadaki üç banko adamın olmadığı bir maçta yapacak da fazla bir şey yok. Bir maç idare etmek durumundayız. Herkes daha çok koşacak, eksiksiz kapatılacak. Allah’tan üç ismin olmadığı hafta içerdeyiz ve de dişimize göre rakiple oynuyoruz. Olaya bu tarafından da bakmamız gerekiyor sanıyorum. Altay maçında üçü de inşallah sahada olacak.

HADİ ARTIK BURAK SÜLEYMAN

Rakibimiz Kartal tabir yerindeyse can derdinde. Zira düşme hattıyla aralarında 5 puan fark var. Son maçı kazandıkları için İzmit’e moralli geliyorlar. Bugünkü maçta bir puan onlar için çok değerdi. Katı savunma yapabilir, oyunu soğutmak için yatabilirler. Bunun için de bizim golü erken bulmamız gerekiyor. Tempolu bir başlangıçla ilk 15-20 dakikada öne geçersek, kontratağa daha yatkın olduğumuz için rakibin üzerimize gelmesiyle maçı kolay hale getirebiliriz. Gol geciktikçe rakibin direnci artacak ve işimiz zorlayacaktır. Bu durumda taraftar sabırla, desteğini arttırarak sürdürmeli. Bugün özellikle iki kanat oyuncumuz, Burak’ların etkili olması lazım. Özbakır’ın bu sezon çok sayıda iyi maçı oldu. Büyük umut sağladığımız Süleyman’dan artık patlama bekliyoruz. Yeteneklerini göstersin, bu maçı aldırsın. Gol bölgelerinde sıkıştığımızda, zorlandığımızda kenarda Mehmet ve İshak gibi iki hamle şansımız da olacak.

SANCAKTEPE İLE ALTAY KAZANAMAZ

Bugün kulaklarımız üstümüzdeki iki takımın maçında olacak. Bay haftasında rakiplerin maçlarından istediğimiz haberleri alamamıştık. Bugüne dair umutlarımız çok daha yüksek zira her ikisi de çok zorlu deplasmanlara çıkıyorlar. Sancaktepe’nin ikinci yarıda belirgin bir düşüşü var, kazandıkları maçlarda bile ölüp ölüm diriliyorlar. Ki, en son bizim her iki maçta 3-0 yendiğimiz Erzin’i son dakika golüyle geçebildiler. Van Büyükşehir son haftalarda kötü gitse de, evinde kolay kaybetmeyen bir takım. Zaten Play-Off için artık kaybetmeye tahammülleri de kalmadı. Bugün lidere çelme takmaları güçlü bir olasılık. Aynı şekilde Altay’ın da Bayburt deplasmanında kazanma olasılıklarını az görüyorum. Başkan Bahri Yavuz’un bir öngörüsü vardı İzmir ekibiyle ilgili, “19 Mart’a kadar puan kayıpları yapacaklar” diye. Kütahya’da fire verdiler, bugün de muhtemeldir. Bugünkü maçlar sonunda zirvede puanlama Sancaktepe 55-54, Kocaelispor 52, Altay 51-50(Bir maçı fazla) olabilir. Hadi inşallah, gönlümüzce olsun diyelim, Kocaelispor’umuza bugünkü sınavı için başarılar dileyelim.

DİĞER TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI

Bugün iki temsilcimizin daha maçı var. Kocaeli Birlik iki hafta sonra evine dönüyor. Erzurum ve Sivas Belediye gibi en zorlu deplasmanlardan çıkartılan 4 puan başarıydı. Moralli bir şekilde bugün Pendik’i ağırlayacaklar. Aradaki fark 9’a çıktığı için artık şampiyonluktan söz etmek pek mantıklı, inandırıcı olmaz. Bundan sonra tek hedef, Play-Off. Altıncıyla arada sadece 3 puan fark olduğu için temsilcimizin özellikle evinde bundan sonra puan kaybını tahammülü yok. Pendik bugün Play-Off için son şanslarından birini kullanacak. Baskı ve stres yaşayacak olmaları Birlikspor için avantaj. Kolay olmayacaktır ama ben bir şekilde maçın kazanılacağını düşünüyorum. Gölcükspor içerde galibiyet, dışarda beraberlik parolasıyla yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son 18 maçta 36 puan, maç başı 2 ortalamayı tutturmuş durumlalar. Bu gidişat Play-Off vizesi demek. Bugün kendileri gibi istim üzerindeki Ankara Demir’e konuk oluyorlar. İki formda takımın maçından çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Bir puanın önemli, değerli olduğunu düşünüyorum. Gölcükspor bugün yenemezse, bile yenilmeyecektir. Kocaeli Birlik ile Gölcüksporumuza bugün için başarılar diliyorum.