Yeni Balık Pazarı için yer belirlendi 

İzmit Belediyesi’nin Halkevi bölgesindeki Balık Pazarı yerini SGK’ya devretmesinin ardından mevcut Balık Pazarı dükkânlarının kaldırılması kesinleşti.

BÜYÜKŞEHİR YER GÖSTERDİ

Mevcut Balık Pazarı’ndaki 8 dükkânın sahipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu ile yer konusunu görüştüler. Büyükşehir Belediyesi, halen Kumkapı Balık Lokantaları’nın bulunduğu sahildeki alanda Salim Dervişoğlu Caddesi kenarındaki 600 metrekarelik alanı yeni Balık Pazarı yeri olarak belirledi.

İKİ MANAV DA OLMALI

Halkevi yanındaki yerinden çıkacak balıkçı dükkânları için, bu alanda sökülüp takılabilir türden 8 balıkçı dükkânı yapılacak. Ancak mevcut yerde balıkçı dükkânları ile iç içe hizmet veren iki manav dükkânına da yeni yerde dükkân verilmesi gerekiyor. Halen proje hazırlıkları süren yeni Balık Pazarı’nın gelecek eylül ayında yeni balık sezonu ile birlikte açılması hedefleniyor.

