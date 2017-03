Yeni Balık Pazarı yeni balık sezonuna kadar yapılmalı

İzmit bir balık şehri. Bunu her fırsatta hatırlatmaya özen gösteriyorum. Bu şehrin kültüründe balık var. Trabzon’un hamsisi varsa, İzmit Körfezi’nin istavriti var.

Bugün İzmit Körfezi kıyısındaki iki mezat yeri (Başiskele ve Ereğli) ile Karadeniz sahilindeki (Kefken) mezat yeri, İstanbul Kumkapı ile yarışır hale geldi. Yılın her mevsiminde İzmit Körfezi’nde amatör balıkçılar balık tutuyorlar. Karagöz, levrek yakalanıyor. Karadeniz kıyılarımızda balık av sezonu dışında da küçük tekneler olta ile avlanıyorlar.

Ama bizim şehrimizin, balık şehri İzmit’in Balık Pazarı yok. Var da yıllardır tartışıyoruz. Topu topu 8 balıkçı dükkânımız var. Sürekli itip kakıyoruz. Balık Pazarı’nın bulunduğu bölgeyi, İzmit Belediyesi, borç takasında SGK’ya devretti. SGK burayı satacak. Balıkçı dükkânları sürekli bir tehdit altında.

Bu şehrin düzgün, ulaşılabilir bir Balık Pazarı’nın olması lazım. Keşke, bugünkü yerinde kalabilseydi. Artık önünden tramvay da geçecek. İnsanlar rahat rahat Balık Pazarı’na gelip, alışveriş yapabilirdi. Ama belli ki Balık Pazarı burada kalmayacak. Barlara yapıldığı gibi, “Sizi buradan çıkartıyoruz. Başınızın çaresine bakın. Ne haliniz varsa görün” denilemez. Balık Pazarı mutlaka olmalı. Şehrin her yerinde balıkçı dükkânı olmaz.

Balık Pazarı esnafları Büyükşehir Belediyesi ile görüşmüşler. Başkan Karaosmanoğlu’nun, Fen İşleri Daire Başkanlığı’na, “Sahilde yeni bir balık pazarı için proje hazırlayın” talimatı verdiğini öğrendim. Güzel bir gelişme. Yeni Balık Pazarı için, İzmit sahilinde, Kumkapı Balık Lokantaları bölgesinin sol tarafında, otoparkın bir bölümünün verilmesi planlanıyor. Yakışır. Yer çok uygun. Hem şehir merkezinden ulaşımı kolay, hem otoparkı var. Balıkçı dükkânları ile balık lokantalarının iç içe olması da ayrı bir güzellik.

Ama bizim ilimizde işler çok yavaş yürüyor. Bu Balık Pazarı işini bir an önce halletmek lazım. 15 Nisan’da balık sezonu bitiyor. Av yasağı başlayacak. 1 Eylül’de yeni av sezonu başlayana kadar balıkçılık işi duracak. İzmit’in yeni Balık Pazarı için 15 Nisan’da temel atmalıyız. Basit bir şey olacak. 8 tane balıkçı dükkanı, 2-3 tane manav dükkanı. 1 Eylül’de yeni av sezonu ile birlikte yeni Balık Pazarımızı açmalıyız.

Bu konu sadece 8 tane balıkçı dükkânı sahibini ilgilendiren bir konu değildir. İzmit’in sorunudur. Büyükşehir Belediyesi’nin Balık Pazarı konusunu daha fazla sürüncemede bırakmadan çözmesini bekliyorum. Bakın, et fiyatları aldı başını gidiyor. 15 Nisan’da balık av yasağı başlayıp, balık tezgâhlardan çekilince, et fiyatı daha da yükselecek. Ramazan’la birlikte et fiyatları biraz daha artacak. Bu şehirde mutlaka düzgün bir Balık Pazarı olmalıdır. Bu yeni Balık Pazarı da, artık yer de belirlendiğine göre, mutlaka önümüzdeki 1 Eylül’e, yeni balık sezonuna kadar yapılmalıdır.

H.V.Yenice’yi kutlarım

Ömer Türkçakal… İlimiz siyasetindeki örnek isimlerden biri. 18’inci dönem Kocaeli milletvekiliydi. Her siyasi görüşten insanla diyalog kurabilen, her siyasi görüşten insanın saygı duyduğu önemli bir kişiydi.

2009 yılının mart ayında, tam da çok çekişmeli bir yerel seçimin arefesinde amansız hastalığa yenildi, aramızdan ayrıldı. Ömer Türkçakal’ın vefatının ardından, Sefa Sirmen’e hep gıcık olan ilimizin yerel yönetimi, O’nun adını, Eski Gölcük Yolu’na vermiş, Eski Gölcük Yolu’nun adı Sefa Sirmen Bulvarı olmaktan çıkartılıp, Ömer Türkçakal Bulvarı’na dönüştürülmüştü. Sanırdınız ki, yerel yöneticiler, kendi siyasi partilerinden olmayan Türkçakal’ı çok severlerdi.

Geçen gün, Ömer Türkçakal’ın vefatının 8’inci yıldönümüydü. Türkçakal Ailesi, anma konusuna çok özen göstermişti. Üstelik 8’inci ölüm yıldönümü anmasında, Ömer Türkçakal’ın geçmişte gazetemizde yayınlanan makalelerinin derlendiği “Dünden Yarına” isimli kitabı da tanıtılacaktı.

KYÖD’deki anma ve kitap tanıtımına Büyükşehir Belediyesi’nden, İzmit Belediyesi’nden, AK Parti yönetiminden bir kişi bile gelmedi. O salondaki tek AK Partili, eski İzmit Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice’ydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bile, İstanbul’da makam arabasını durdurup, “HAYIR” çadırını ziyaret ediyor, o insanları anlamaya çalışıyor. Ama bizim ilimizde bir siyasi kincilik var ki, anlatamam. Ömer Türkçakal’ın adını ölümünden sonra Sefa Sirmen’in adının yerine verenler, Türkçakal’ın anması için KYÖD’e gelmiyorlar. Belki de gelmeyi zul sayıyorlar.

Halil Vehbi Yenice, bu kentin kültürü ile yetişmiş, bu kentte esnaflık yapmış, herkesle iyi diyalog kurabilen önemli bir isim. Türkçakal’ı anma törenine tek başına geldiği için, orada bulunduğu için kutluyorum.

Cemal Turgay’ın kitap tanıtımına, Muhammet Şengöz’ün sergi açılışına, Ömer Türkçakal’ın anma törenine gelmeyenler, bu şehirde herkesi kucakladıklarını, herkesi temsil ettiklerini nasıl söyleyebilirler? Başkanların işi olur, davete icabet edemez. Ama Başkan vekilleri var. Başkan yardımcıları var. Onlar neden gelmiyor, merak ediyorum.

Yeni Devlet Hastanesi’nin mutlaka kreşi olmalı

Bizim ilimizde önemli eksiklerden biri kreştir. Özellikle kamu kurumlarında çalışan anneler için çocuklarının güven içinde barındığı kreşlerin varlığı son derece önemlidir.

Mevcut Kocaeli Devlet Hastanesi’nin bir kreşi var. Burada 35 çocuk, anneleri hastanede çalışırken gündüz barınıyor, eğitim görüyorlar. Malum, Kocaeli Devlet Hastanesi için yeni ve süper bir bina yapıldı. Yakında Devlet Hastanesi yeni binaya taşınacak. Yeni Devlet Hastanesi binasında her şey var, ama kreş yok. Devlet Hastanesi’nde çalışan, çocukları hastanenin kreşinde kalan annelerden bazıları beni aradılar. Yeni binaya geçilmesinin ardından kreşin olmamasının kendilerini çok olumsuz etkileyeceğini söylüyorlar.

İlimizde kamuya ait iş yerlerinde yeni kreşler açılması gerekirken, olanları da kapatıyoruz. Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yeni binasının güney kısmında, Orman İşletmesi’ne ait 2 dönümlük alan da Sağlık Bakanlığı’na verilmiş. Bu alan, hastanenin bahçesi olacak. Ayrıca bu alan içinde şöyle 100-150 metrekarelik bir kreş yapılması planlanıyor. Ama Sağlık Müdürlüğü’nün kreş için bütçesi yok. Büyükşehir Belediyesi veya İzmit Belediyesi’nin bu işi üstlenmesi, birkaç ay içinde, yeni hastane yapılana kadar yeni kreş binasının tamamlanması isteniyor. Gerek Büyükşehir Belediyesi, gerekse İzmit Belediyesi için bu çok basit bir iş. Ama Devlet Hastanesi’nde çalışan anneler için çok önemli bir iş. Umarım yeni görkemli hastane binası açılana kadar bu kreş sorunu da çözülmüş olur.