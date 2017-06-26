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Yeni binada ilk bayram

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Yeni binada ilk bayram
Başiskele Belediyesi, kent halkını 17. Kent Bayramlaşması’nda bir araya getirdi.

17’nci buluşma, Başiskele Belediyesi’nin yeni hizmet binasındaki ilk bayramlaşma olarak kayıtlara geçti. Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi’nde bulunan yeni belediye hizmet binasındaki bayramlaşmanın ev sahibi Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz oldu. Başkan Ayaz’ı ve Başiskele halkını, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da yalnız bırakmayarak bayramlaşma programında yer aldı.

İkramın kusursuz olduğu bayramlaşma öncesinde konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz tüm katılanlara ‘Hoş geldiniz’ diyerek Ramazan Bayramlarını tebrik etti. Uzun kuyrukların oluştuğu bayramlaşma programında Başkan Ayaz ve ilçe protokolü tebrikleri kabul etti.

Başiskele’deki bayramlaşma programında Başiskele Kaymakamı Atila Kantay, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti Başiskele İlçe Başkanı Dr. Şahin Talus, İlçe Jandarma Komutanı Gazi Özdemir, Başiskele İlçe Emniyet Müdür Vekili Gölcük İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Okan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri de hazır bulundu.
 

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