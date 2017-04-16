Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi halk oylaması için bugün sandığa giden Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak açıklamalarında "Çıkacak karar başımızın tacı" dedi.

"Söz ve kararın millete ait"

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, anayasa değişikliği için oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada artık söz ve kararın millete ait olduğunu söyledi. Bulut, “Artık söz de karar da milletimizin. Biz milletimizin sağduyusuna her zaman inandık. Bugünkü referandumdan çıkacak karar da başımızın tacı olacak. ” dedi.

"Yeni bir güneş doğmuş olacak"

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bugün inşallah akşamüzeri sandıklar açılmaya başladığı andan itibaren yeni bir güneş doğmuş olacak” dedi.

Okul bahçesinde ve sınıflarda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasi adına Türkiye adına bugün güzel bir sonuç alınacağını ifade etti.

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Karabacak:"Bugün güzel bir sonuç alınacak"

Bulut:"Çıkacak karar başımızın tacı"

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