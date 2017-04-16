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"Yeni bir güneş doğmuş olacak"

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"Yeni bir güneş doğmuş olacak"
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi halk oylaması için bugün sandığa giden Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak açıklamalarında "Çıkacak karar başımızın tacı" dedi.

"Söz ve kararın millete ait"

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, anayasa değişikliği için oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada artık söz ve kararın millete ait olduğunu söyledi. Bulut, “Artık söz de karar da milletimizin. Biz milletimizin sağduyusuna her zaman inandık. Bugünkü referandumdan çıkacak karar da başımızın tacı olacak. ” dedi.

"Yeni bir güneş doğmuş olacak"

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bugün inşallah akşamüzeri sandıklar açılmaya başladığı andan itibaren yeni bir güneş doğmuş olacak” dedi.

Okul bahçesinde ve sınıflarda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasi adına Türkiye adına bugün güzel bir sonuç alınacağını ifade etti.

Köşker:"Türkiye’nin kaderinin değiştiği bir gün"

Karabacak:"Bugün güzel bir sonuç alınacak"

Bulut:"Çıkacak karar başımızın tacı"

Bakan Işık: Herkes halkın kararına saygı duymalı

Vali Güzeloğlu eşiyle oy kullandı: 3 bin güvenlik görevde

Baran: "Söz ve karar milletin"

Karaosmanoğlu: Sandık büyük bir nimettir

İlyas Şeker okul okul gezdi

CHP’liler oylarını kullandı

Tahsin Tarhan: Milletimize hayırlı uğurlu olsun

Sarıbay, oyunu torunlarıyla kullandı

Serhat Duyar: Çıkacak karar başımızın tacı

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