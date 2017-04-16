"Söz ve kararın millete ait"
Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, anayasa değişikliği için oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada artık söz ve kararın millete ait olduğunu söyledi. Bulut, “Artık söz de karar da milletimizin. Biz milletimizin sağduyusuna her zaman inandık. Bugünkü referandumdan çıkacak karar da başımızın tacı olacak. ” dedi.
"Yeni bir güneş doğmuş olacak"
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bugün inşallah akşamüzeri sandıklar açılmaya başladığı andan itibaren yeni bir güneş doğmuş olacak” dedi.
Okul bahçesinde ve sınıflarda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasi adına Türkiye adına bugün güzel bir sonuç alınacağını ifade etti.
Köşker:"Türkiye’nin kaderinin değiştiği bir gün"
Karabacak:"Bugün güzel bir sonuç alınacak"
Bulut:"Çıkacak karar başımızın tacı"
Bakan Işık: Herkes halkın kararına saygı duymalı
Vali Güzeloğlu eşiyle oy kullandı: 3 bin güvenlik görevde
Baran: "Söz ve karar milletin"
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Tahsin Tarhan: Milletimize hayırlı uğurlu olsun
Sarıbay, oyunu torunlarıyla kullandı
Serhat Duyar: Çıkacak karar başımızın tacı
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