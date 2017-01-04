Yeni bulduğu işe başlamadan intihar etti

Dilovası'nda bir fabrikada pazartesi günü işe başlayacak olan 24 yaşındaki Mehmet Bekçi, başına dayadığı tüfeği ateşleyerek yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Körfez Ali Hocalar Mahallesi'nde oturan Mehmet Bekçi, bir süredir işsiz olması nedeniyle bunalıma girdi. Bekar olan Mehmet Bekçi, Dilovası'nda bir fabrikada iş buldu. Pazartesi günü işe başlayacak olan Mehmet Bekçi, yaşadığı bunalımın etkisinden kurtulamadı.

Mehmet Bekçi dün akşam saat 21.00 sıralarında anne ve babasının komşularına gittiği sırada başına dayadığı tüfeği ateşledi. Misafirlikte dönen Nurettin Bekçi, eve girdiğinde oğlunun cesediyle karşılaştı. Mehmet Bekçi'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Bekçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mehmet Bekçi’nin cenazesi Körfez Kozluca Köy Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Kerim Yavuz