Yeni Civic Sedan RS Honda Plaza Haldız’da görücüye çıktı

Bugün Yeni Civic Sedan RS'nin Honda Plaza Haldız’da tanıtımı gerçekleştirildi.

Honda Plaza Haldız’daki lansmana Haldız Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Haldız, Honda Haldız Satış Müdürü Tülay Kıyar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KISA SÜREDE 251 ADET SATTIK

Yeni Civic Sedan RS hakkında bilgi veren Honda Plaza Haldız Satış Müdürü Tülay Kıyar, “Türkiye’nin özellikle yeni Civic Sedan ile yakaladığı satış ivmesi ve Aralık ayındaki 4 bin 392 adet satışla, Honda’nın Avrupa pazarındaki Aralık ayı satış lideri konumuna ulaştı. Müşterilerimiz tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan yeni Civic Sedan, 2016 yılında satışta olduğu yaklaşık 2 buçuk ay içerisinde 6 bin 623 adet satışa ulaştı. Honda Plaza Haldız olarak kısa sürede 251 adet satış rakamına ulaştık. Benzinli ve LPG’li motor seçenekleri ile geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Civic Sedan, bugün sizlere tanıttığımız RS modeli ile müşterilerimizin algısını apayrı bir yere taşıyacak.

40 YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞ

Civic RS sahip olduğu vtec turbo motor sayesinde son derece sportif bir dört kapılı sedan olarak yollara çıkıyor. Bugüne kadar üretilen en sportif Civic olan RS modeli dinamizm, performans, yakıt verimliliği, genişlik, güvenlik, iç mekan kalitesi ve prestij söz konusu olduğunda kompakt sınıfa tamamen yeni standartlar getiriyor. Ardında 40 yıllık köklü ve başarılı bir geçmişi olan Civic, bu yeni ve sıra dışı modeli ile segment üstü bir konuma yerleşiyor.’’ dedi.

1.5L VTEC turbo 182 beygir motor 7 ileri CVT şanzıman gücündeki Yeni Civic Sedan RS 109 bin 900 TL’den satışa sunuldu.

Kerim YAVUZ