Yeni Cuma Camisi, 2 yıl ibadete kapatılıyor

Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, ilimizdeki en önemli tarihi eserlerden biri olan, Mimar Sinan’ın yaptırdığı Pertev Paşa Camii’ni (Yeni Cuma Camii) restore ettirme kararı aldı.Restorasyon çalışmaları büyük olasılıkla yaz başında başlayacak.

İHALESİ YAPILDI

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Yeni Cuma Camii’nin restorasyon projesi ile ilgili ihaleyi yaptığı, İstanbullu Akın İnşaat Mermer Sanayii Tic. Ltd.Şti. firmasının işi üstlendiği öğrenildi. Restorasyon çalışması 31.12.2018 tarihinde bitecek. Müteahhit firmaya 11 Ocak’ta yer teslimi yapıldı. Ancak Vali Güzeloğlu’nun kış aylarında restorasyona başlanmasını istemediği öğrenildi.

ALTERNATİF YER ARANIYOR

Yeni Cuma Camii’nin restorasyon nedeniyle ibadete kapatılacağı süre içinde bölge için yeni alternatifler aranıyor. İzmit Belediyesi’nin cami bahçesine prefabrik mescit koyma fikrini Vakıflar uygun bulmadı. Başka bir çözüm yolu bulunması bekleniyor.

ALTI CAMİDE DAHA

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü mart ayında ilimizde 6 caminin daha restorasyonuna başlayacak. İzmit Çukurbağ’daki Hüseyin Paşa Camii, Hacı Hasan Mahallesi’ndeki Yumurtacı Mescidi, Cedit’teki Urgancı Ahmet Çelebi (Yeşil) Camii, Akçakoca Mahallesi’ndeki Hacı Ayvaz Camii, Kandıra’daki Çarşı Camii ve Karamürsel’deki Sarıkum Camii de restorasyon programına alındı.

YÜZYILLARDIR AYAKTA

Padişah II. Selim’in 2.Veziri Pertev Mehmet Paşa adına, ölümünden sonra vasiyeti üzerine kethüdası Sinan Ağa tarafından yaptırılan caminin inşaatı 1572 yılında başladı ve 1579 yılında tamamlandı. Camii ile birlikte sübyan mektebi ve hamam kalıntısı bugün ayakta.

Külliyeden yalnızca cami ve çeşme özelliklerini koruyarak günümüze gelmiştir. Sübyan mektebi onarımlar sonucu özgün şeklini tamamen yitirmiş, hamam ise harabe halinde temel kalıntıları ve sıcaklığının bir kısmı korunmaktadır.

RESTORASYONU İSTANBULLU AKIN İNŞAAT YAPACAK

Pertev Paşa Camii ve külliyesinin restorasyon işini İstanbullu Akın İnşaat firması yapacak.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 11 Ocak 2017 tarihinde firmaya yer teslimi yapıldı. Kocaeli İl Müftülüğü’nün demirbaşların sayımı ve koruma altına alınmasının ardından Pertev Paşa Camii ibadete kapatılıp restorasyonu başlayacak.

RESTORASYON 2 YIL SÜRECEK

İhale bedeli 4 milyon 255 bin 833 TL olan camideki restorasyon 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Bu süre içinde cami ibadete kapatılacak, çevresi güvenlik altına alınacak. Restorasyonun başlangıcıyla ilgili son kararı Vali Hasan Basri Güzeloğlu verecek. Havaların soğuk olması sebebiyle Güzeloğlu’nun restorasyon çalışmaların havaların ısınmaya başladığı nisan, mayıs aylarında başlamasını düşündüğü, bu süre içinde de demirbaşların ve tarihi eserlerin düzenli biçimde koruma alınması işlemlerinin de tamamlanmasını beklediği öğrenildi.

ALTERNATİF İBADET YERLERİ

Pertev Paşa Camisi’nin ibadete kapalı olacağı 2 yıllık süre içinde, bölgede ortaya çıkacak ibadet yeri sıkıntısı için merkezde alternatif ibadet yerleri de aranıyor. Bu süreç için Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi de katkı sağlayacak. Sürecin sıkıntısız bir şekilde atlatılması için camii avlusunda yada yakın bölgesinde çadır kurulması da planlanıyor. Ancak, bu alternatife Vakıflar Bölge Müdürlüğü, restorasyon bu şekilde sağlıklı ve güvenli yürütülemeyeceği düşüncesiyle için pek sıcak bakmıyor.

MART AYINDA 6 CAMİNİN RESTORASYONU İÇİN İHALE

Bu arada, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ilimizdeki 6 tarihi caminin restorasyon ihalesini Mart ayında gerçekleştirecek. Restorasyon projeleri çizilen ve ihaleye çıkacak olan camiler içinde İzmit Çukurbağ Mahallesi’ndeki Hüseyin Paşa Camii, Hacı Hasan Mahallesi’ndeki Yumurtacı Mescidi, Cedit Mahallesi’ndeki Urgancı Ahmet Çelebi (Yeşil) Camii, Akçakoca Mahallesi’ndeki Hacı Ayvaz Camii ile Kandıra’da Çarşı Camii ve Karamürsel’deki Sarıkum Cami yer alıyor.

Şennur YILDIZ

