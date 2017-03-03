Yeni Cuma için bir ihale daha yapılacak

Yeni Cuma Parkı’nda bulunan çay bahçesinin kiralama ihalesinin 8 Mart Çarşamba günü yapılacağı açıklandı.

İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, daha önceden de birkaç kez ihaleye çıkartılan Yeni Cuma çay bahçesi 10 bin lira aylık muhammen bedelle kiraya verilecek. 3 yıl süreli ve peşin olacak kiralama ihalesiyle ilgilenenlerin 7 Mart Salı günü saat 16.00’ya kadar müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Yetkililer, aynı gün Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak’taki TOKİ Üniversite konutlarının karşısındaki büfenin de aylık bin 750 lira muhammen bedelle kiralanacağını bildirdiler. Buradaki büfenin de 3 yıllık ve peşin olacağı öğrenildi.