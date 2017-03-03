  • BIST 89.785
  • Altın 147,392
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9385
  • Kocaeli 12 °C

Yeni Cuma için bir ihale daha yapılacak

»
Yeni Cuma için bir ihale daha yapılacak
Yeni Cuma Parkı’nda bulunan çay bahçesinin kiralama ihalesinin 8 Mart Çarşamba günü yapılacağı açıklandı.

İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, daha önceden de birkaç kez ihaleye çıkartılan Yeni Cuma çay bahçesi 10 bin lira aylık muhammen bedelle kiraya verilecek. 3 yıl süreli ve peşin olacak kiralama ihalesiyle ilgilenenlerin 7 Mart Salı günü saat 16.00’ya kadar müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

Yetkililer, aynı gün Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak’taki TOKİ Üniversite konutlarının karşısındaki büfenin de aylık bin 750 lira muhammen bedelle kiralanacağını bildirdiler. Buradaki büfenin de 3 yıllık ve peşin olacağı öğrenildi.

 

Bu haber toplam 222 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KOTO'nun girişimleri sonuç verdi01 Mart 2017 Çarşamba 21:43
  • Motorin, otogaz ve gazyağına sürpriz indirim!01 Mart 2017 Çarşamba 20:00
  • Bakan Ağbal yeni düzenlemeyi açıkladı!01 Mart 2017 Çarşamba 18:39
  • Kandıra’da istihdam seferberliği01 Mart 2017 Çarşamba 16:34
  • ‘Vergi kentlerin de geleceğidir’01 Mart 2017 Çarşamba 13:31
  • Carrefour Market’i boşalttılar28 Şubat 2017 Salı 21:06
  • Dolar kritik eşikte28 Şubat 2017 Salı 10:12
  • Köseköy Kavşağı için ihale bugün28 Şubat 2017 Salı 09:12
  • Bağkur prim borcu için farklı bir öneri27 Şubat 2017 Pazartesi 22:09
  • KOSGEB kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?27 Şubat 2017 Pazartesi 22:06
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Koşup gelen kadar, kaçıp giden var
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti