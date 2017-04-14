Yeni Cuma'da Kutlu Doğum haftası

İzmit'te Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Yeni Cuma Camisi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Müftüsü Yusuf Doğan, İlçe Müftüsü Musa Bilgiç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fevziye Camisi İmam Hatibi Faruk Çoban’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İlçe Müftüsü Musa Bilgiç’in kıldırdığı cuma namazı ile devam etti. İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın yaptırdığı duanın ardından, Kutlu Doğum Haftası'nın açılış konuşmaları yapıldı. Daha sonra Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve protokol üyeleri, vatandaşlara karanfil dağıttı.