Yeni Devlet Hastanesi’nin giriş-çıkışına yol yapılıyor
İnşaatı tamamlanan, halen içinde cihazların montajı devam eden Yeni Kocaeli Devlet Hastanesi’nin acil ve poliklinik girişleri için Turan Güneş Caddesi üzerinde gerekli kavşak düzenlemelerinin çalışmaları başladı.
A+A-
AMBULANS GİRİŞİ ÖNEMLİ
Son derece modern ve kullanışlı yapılan yeni Kocaeli Devlet Hastanesi’nin aynı anda 4 hastaya müdahale edilebilecek Acil Servisi bulunuyor. Ama gerek Gazanfer Bilge Bulvarı’ndan, gerekse Turan Güneş Caddesi’nden Acil’e ambulans giriş için düzenleme yapılmamıştı. Büyükşehir Belediyesi, bu konudaki çalışmaları hızlandırdı. Hastanenin hem Acil Servisi’ne, hem poliklinik bölümlerine gelecek araçlar için yapılacak düzenlemenin, hastane hizmete girene kadar yıl sonundan önce bitmesi bekleniyor. Ancak inşaat aşamasında Santral bölgesinde yeni bir trafik zorluğu yaşanacak.
Bu haber toplam 766 defa okunmuştur
Etiketler : Yeni Devlet Hastanesi, giriş, çıkış
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.