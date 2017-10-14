Yeni Devlet Hastanesi’nin giriş-çıkışına yol yapılıyor

AMBULANS GİRİŞİ ÖNEMLİ

Son derece modern ve kullanışlı yapılan yeni Kocaeli Devlet Hastanesi’nin aynı anda 4 hastaya müdahale edilebilecek Acil Servisi bulunuyor. Ama gerek Gazanfer Bilge Bulvarı’ndan, gerekse Turan Güneş Caddesi’nden Acil’e ambulans giriş için düzenleme yapılmamıştı. Büyükşehir Belediyesi, bu konudaki çalışmaları hızlandırdı. Hastanenin hem Acil Servisi’ne, hem poliklinik bölümlerine gelecek araçlar için yapılacak düzenlemenin, hastane hizmete girene kadar yıl sonundan önce bitmesi bekleniyor. Ancak inşaat aşamasında Santral bölgesinde yeni bir trafik zorluğu yaşanacak.



