Yeni dönem 1 Nisan'dan itibaren başlıyor!

Kamu ve 250 üzerinde çalışanı bulunan özel sektör kurumları, 1 Nisan 2017'den itibaren Otomatik Katılım Sistemi'ne giriş yapmaya başlayacak.

Kamu ve 250 üzerinde çalışanı bulunan özel sektör kurumları, 1 Nisan 2017'den itibaren Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) giriş yapmaya başlayacak.

Katılım Emeklilik açıklamasına göre,

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) kapsayıcılığının artırılması, sistemin tabana yayılması ve düşük tasarruf oranlarının yükseltilmesi amacıyla 1 Ocak'tan itibaren kademeli olarak gerçekleşen OKS'de 1 Nisan itibarıyla ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşama ile 2,5 milyon memur ile 1,5 milyon özel sektör çalışanı olmak üzere yaklaşık 4 milyon kişinin OKS'ye geçişi sağlanacak.

Süreci değerlendiren Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Deneyimlerimiz sayesinde ikinci aşamanın daha başarılı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu bakış açısıyla yeni sürecin hem sektör açısından hem de Katılım Emeklilik açısından daha verimli geçeceğine işaret eden Sincek, 2017 başı itibariyle başlayan ilk aşamada OKS'ye dahil olanların sayısının 763 bini bulduğu, OKS'de fon tutarının ise 104,5 milyon TL'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Katılım Emeklilik olarak kendilerinin de yeni altyapı yatırımları ve eğitimlerle OKS'ye iyi hazırlandıklarını dile getiren Sincek, şunları kaydetti:

"45 şirketin OKS işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik. 120 binden fazla kişinin otomatik katılımla sisteme dahil olmasına aracı olduk. Şimdi ikinci aşamaya daha deneyimli şekilde giriyoruz. OKS'de ikinci aşamayla ilgili sisteme katılımın ve sistemde kalmanın daha iyi gittiğini göreceğimizi düşünüyorum. İlk dönem sonuçlarından sektör olarak ve şüphesiz biz de kendi derslerimizi çıkardık. Burada çalışanlarda oluşmuş yanlış ve eksik algılar önümüzde bariyer olarak duruyor.

İnanıyorum ki sistem sürdükçe ve işledikçe insanlar avantajlarını görmeye başlayacak ve bu algıları pozitife çevirmeyi başaracağız. Katılım emeklilik olarak 120 binden fazla çalışanın sisteme katılımını, 70 bin kişinin sistemde kalmasını sağlayarak ve 7,3 milyon TL'lik fon büyüklüğüne ulaşarak bu alanda iyi bir başlangıç yaptık. Ayrıca OKS'ye dahil olan tüm çalışanların yüzde 52'sinin faizsiz fonları tercih etmiş olması sevindirici bir haber."