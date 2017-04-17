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Yeni dönem başlıyor

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Yeni dönem başlıyor
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim biçiminde yapılmak istenen değişikliğin oylandığı tarihi referandum dün tamamlandı.

Beklendiği gibi EVET ile HAYIR kafa kafaya yarıştı, EVET oyları 1.5 milyon kadar fazla çıktı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi kabul etti.

DEMOKRASİNİN OLGUNLUĞU 

Dün ilimizde referandum son derece olgun geçti. En küçük bir olay yaşanmadı.Referanduma katılma oranı beklendiği gibi çok yüksek oldu. Oylarını kullanan vatandaşlar, güzel havada piknik yapmaya dağıldı.

İZMİT MERKEZİ HAYIR

Dün akşam ortaya çıkan ilk sonuçlara göre, İzmit şehir merkezi, Karabaş Mahallesi, Ömerağa Mahallesi ağırlıklı olarak HAYIR oyu kullandı. Yahya Kaptan’da da HAYIR ezici üstünlük elde etti. AK Parti, İzmit’te beklediği oy oranlarına ulaşamadı. İzmit ilçe sınırları içinde EVET ve HAYIR neredeyse kafa kafaya çıktı. Sabaha kadar İzmit’te HAYIR’lar öne geçebilirdi.

KOCAELİ % 60’IN ALTINDA

AK Parti teşkilatlarının Kocaeli genelinde de beklediği sonuç çıkmadı. Türkiye genelinde EVET oylarının oranı yüzde 52’de kalırken, Kocaeli’de 57’ye ulaştı. Ama teşkilatın beklediği 60’lar seviyesine ulaşamadı. Kocaeli’de özellikle MHP seçmeninin çok büyük bölümünün HAYIR kullandığı tahmin ediliyor.

İLÇELERDE DURUM 

İlimizin ilçelerinde de AK Parti teşkilatları beklenen sonuçları alamadı. Beklendiği gibi, Başiskele %66.84 ile en yüksek oranda EVET diyen ilçe oldu. Çayırova, Darıca,Kandıra, Karamürsel’de EVET % 60’ın; Derince, Gölcük, İzmit, Körfez’de EVET % 55’in altında kaldı.

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