Yeni evli çifti kaza ayırdı

Gölcük İlçesi Değirmendere mevkiinde ikamet eden ve bir fabrika işçisi Selahattin Arman (24), cumartesi günü öğle saatlerinde, Örcün Köyü'nde önüne çıkan bir yayaya çarpmamak için manevra yapınca motosikleti ile kaza geçirdi. Kaza sonrası Özel Yalova Hastanesi'ne kaldırılan Arman dün vefat etti. Kısa bir süre önce evlendiği öğrenilen gencin ölümü yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu. Arman’ın cenazesinin Değirmendere’de kılınacak ikindi namazı sonrası Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.

Çiğdem Armağan

