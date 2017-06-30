Yeni Genel Sekreteri bekleyen öncelikli konular neler olmalı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde önemli bir değişim gerçekleşti. Doç.Dr.Tahir Büyükakın Bilecik Valiliği’ne atanınca, 2005 yılından bu yana İSU Genel Müdürlüğü görevini yürüten İlhan Bayram, Genel Sekreterlik görevine getirildi.

Büyükşehir Belediyeleri’nde Genel Sekreterlik makamı çok önemli. İcra makamı. Hele kendisini daha çok sağlıklı yaşama, doğa yürüyüşlerine, yüzmeye, halkla doğrudan ilişkilere yönlendirmiş İbrahim Karaosmanoğlu gibi bir Başkan’ın bulunduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreterlik çok daha etkili ve önemli hale geliyor.

Bizim kentimiz hala, 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanının bütün vilayet sınırlarını kapsamasıyla birlikte Genel Sekreterlik görevini üslenen Münir Karaloğlu’nu konuşuyor. Karaloğlu, kendisine çok güvenen, risk almaktan çekinmeyen çok başarılı bir Genel Sekreter’di. Ersin Yazıcı daha dikkatli, daha yavaş bir Genel Sekreter olarak hatırlanıyor. Tahir Büyükakın ise, çok zor bir dönemde görevi üstlendi. Zaten tramvay konusu bile başlı başına Büyükakın’ın bütün mesaisini doldurmuştu.

Görevi devralan yeni Genel Sekreter İlhan Bayram’ın yoğurt yiyiş biçimi Büyükakın’dan farklı olacaktır. Büyükşehir’in ve dolayısıyla yeni Genel Sekreter’in öncelikleri neler olmalı diye sorarsanız. Aklıma gelenleri saymak istiyorum:

x- İzmit’te tramvay gidip gelmeye başladı da hala eksikler var. Tramvay duraklarının yapımı, ücret sisteminin oturtulması Bayram’a kaldı.

x- Tramvayın tam anlamıyla kent yaşamına girmesiyle birlikte özellikle İzmit içindeki toplu taşıma sisteminin yeni baştan ele alınması için bir fırsat ortaya çıktı. Bayram’ın toplu taşıma sistemi içindeki bütün unsurları dikkatle dinleyerek bu konuda yeni bir açılım yapması lazım. Bugünler İzmit’te rahat günler. Eylül’le birlikte ortaya çıkacak karmaşaya şimdiden önlem almak şart.

x- Tahir Büyükakın, Kocaelispor ile ilişkilere önem verdi. KEV Tesisleri’nin Kent Konut’a geçişi, buna karşılık Kocaelispor’a ödenecek paranın takvimi üzerinde çok uğraştı. Bayram’ın Kocaelispor’a aktarılacak paralar konusunda takvime özen göstermesi gerekiyor.

x- Büyükakın ile birlikte başlayan, Başkan Karaosmanoğlu’nun da üzerinde çok durduğu Metro konusu var. Yeni Genel Sekreter’in Gebze’den başlayacak metro konusunda takipçi olması gerekiyor.

x- İhalesi ve yer teslimi yapılan D-100 Karayolu Köseköy Köprülü Kavşağı projesi var. Bu proje konusunda müteahhitle ilgili bazı sıkıntılar duyuyorum. Müteahhit işe yüksek fiyat verdiği para kazanacağı kazık çakma işiyle başlamak istiyormuş. Büyükşehir ise, öncelikle yan yolların açılmasını, sonra kazık işine girilmesini istiyor. Genel Sekreter Bayram bu konu ile biraz uğraşacak.

x- Büyükakın’ın gitmeden önce Mannesmann’dan kamulaştırdığı D-100 Karayolu kenarındaki arazide Konser ve Kültür Merkezi projesi hazırlanmıştı. Bu 80 milyon TL’lik büyük bir proje. Yeni Genel Sekreter ihalesini yapacak.

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Tabii daha pek çok konu sayılabilir. 2018 yılı, ilimizde AK Parti açısından çok önemli bir yıl. Bugünden bakıldığında, yerel yönetimler konusunda AK Parti’nin prestiji çok yüksek değil. Elimizde 15 Temmuz sonuçları var. Eğer Büyükşehir hamleler yapamazsa, 2019 yılı mart ayındaki yerel, kasım ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçilerde AK Parti alıştığı zaferlerin çok uzağında kalabilir.

İlhan Bayram başarılı bir yönetici. Kendisine güvendiğimi daha önce de yazmıştım. Büyükşehir’e farklı bir disiplin anlayışının geleceğine, işlerin daha sıkı takip edileceğine inanıyorum. Ama Genel Sekreter Bayram’ın işi hiç kolay değil.

Üç yıl önce bu bölgenin hiç alışık olmadığı kuraklık döneminde şehri susuz bırakmayan eski İSU Başkanı’nın Genel Sekreter olarak karşılaşacağı yeni ve daha büyük güçlükleri de başarıyla aşmasını içtenlikle diliyorum.

“Yap boz” artık bitsin

İzmit şehir içi trafiğinde 12 Haziran tarihinde önemli değişiklikler yapıldı. Hürriyet Caddesi, Alemdar Caddesi’nde trafik ters yöne çalışmaya başladı. Yürüyüş Yolu üzerinde yeni dönüş kavşakları açıldı, Cumhuriyet Caddesi’nde çok sıkı park yasağı uygulanıyor.

İzmit’te bazı değişikliklerin yapılması gerekiyordu. Yapılan değişikliklerle İzmit’teki trafiğin eskisinden daha kötü olduğunu söylemek haksızlıktır. Elbette bu düzen içinde zaman zaman bazı rötuşlar yapılacak, aksayan bölümler düzeltilecek. Ama bazı noktalarda bir sabah açık olan yol, bakıyorsunuz ertesi sabah kapanıyor.

Dün sabah yine çok erken kalktım. İzmit İstiklal Caddesi’nde sabah börek yemek istedim. Leyla Atakan’dan şehre girdim, Hürriyet Caddesi’ne dönerek, batıya gitmeye başladım. Ziraat Bankası yanındaki dar geçitten İstiklal Caddesi’ne girdim. Sabah yol rahat, park sorunu yok. Böreğimi yedim. İstiklal Caddesi’nden çıkacak, Acısu Parkı inişindeki yürüyüş yolu üzerinde açılan yeni kavşaktan Cumhuriyet Caddesi’ne dönüp, işe geleceğim. Bu yeni açılan kavşak yine kapatılmış. Dubalar dizilmiş. Gar bölgesine ilerlemek zorunda kaldım. Gar önünden (U) dönüşü yapıp, Hürriyet Caddesi’ne girdim. Yani yine Acısu Parkı yanından indiğinizde Cumhuriyet Caddesi’ne giremiyorsunuz. O halde, o kavşak neden açıldı? Bazı bölgelerde çok fazla yap-boz oluyor. Artık bir şeye karar vermek, o şekilde sürdürmek lazım.

“Kocaeli Stadı” çok basit isim oldu

İlimize 33 bin seyirci kapasiteli yeni stadyum yapıldı. İhtiyaçtı, güzel oldu. Henüz yolu falan yok, ne zaman açılacağı da net değil. Ama yeni stadın ismi netleşmiş: ”Kocaeli Stadı”.

Bu kentte hiçbir şey için kimse fazla kafa yormuyor. Önemsemiyorlar şehri. Şehrin değerlerini önemsemiyorlar.

“Kocaeli Stadı” ne kadar basit bir isim. Aslında “Kocaeli Arena” adını vereceklerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Arena ismini statlardan silin” deyince, “Kocaeli Stadı” dediler, oldu bitti.

Oysa, orijinal bir isim verilebilirdi. Bu stat ismi üzerinden sponsorluk anlaşması yapılabilir, şehrin futbol kulübü büyük gelir elde edebilirdi. Hiç düşünme, tartışma gereği duymadılar: ”Kocaeli Stadı” oldu bitti.

O stadın hemen yanında Hyundai var, Posco var, Yıldız yeni bir fabrika yapıyor. Onlarla konuşulabilirdi. “Vodafone Stadı”, “Ülker Stadı” oluyor, kulüpler para kazanıyor da, neden “Hyundai Stadı” olmasın..

Bu şehrin önemli isimleri var. Futbolcu olarak Avni Kalkavan, Müjdat Afşin var. Trabzon’da Şenol Güneş Stadı oluyor da İzmit’te neden “Avni Kalkavan Stadı” olmasın.

Eskiden Seka içindeki stada Eski Stat derdik. Bu bile orijinal bir isimdi. Sonra Mehmet Ali Kağıtçı Stadı oldu. Orijinal bir isim. Şimdi 33 bin kişi kapasiteli, belki ileride Avrupa Şampiyonası finalleri oynanacak stada Kocaeli Stadı diyoruz.

Tarih konulabilirdi. 28 Haziran Stadı olabilirdi. 17 Ağustos Stadı olabilirdi.

Hiçbir şey bulamadınız, eski ismi koruyabilir, “İsmetpaşa Stadı” diyebilirdik. “Atatürk Stadı “ olabilirdi.

Uyduruyorum, otoyol kenarında ya “Otoyol Stadı” olabilirdi. Hemen çöplüğün altında ya, “Çöplük Stadı” olabilirdi. Hepsi üzerinde tartışılan, konuşulan isimler olabilirdi. İsim “Kocaeli Stadı”. Ne kadar basit. Ne kadar banal. Türkiye’de bulunduğu şehrin adıyla anılan belki de başka stat yok. Bu kentin insanları, sosyal medya üzerinden yüzlerce isim önerdiler. Koyun önünüze tartışın. Anket yapın. Stada orijinal bir isim koyun. Hiçbir şey bulamıyorsanız, “Recep Tayyip Erdoğan Stadı” deyin. Bir orijinalliği olsun. Bir anlamı olsun.

Kocaeli Stadı adını çok basit buluyorum.