Yeni görev dağılımı belli oldu! İşte Fikri Işık'a bağlanan kurumlar

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kabine revizyonundan sonra yapılan ilk toplantısının ardından başbakan yardımcılarının görev dağılımını açıkladı

BAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIK’IN GÖREVLERİ

MGK kararlarının takibi, reformların ve yatırımların koordinasyonu Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından yerine getirilecek. RTÜK, Atatürk Dil ve Tarih Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu da Fikri Işık’a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek.

İŞTE DİĞER BAŞBAKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ:

BAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞ’IN GÖREVLERİ

Hükümet sözcülüğü, TBMM, Danıştay ile ilişkiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Anadolu Ajansı ile ilgili konular Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından idare edilecek.

BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK’İN GÖREVLERİ

Ekonomi Koordinasyonu ve Bankalar Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından idare edilecek.

BAŞBAKAN YARDIMCISI RECEP AKDAĞ’IN GÖREVLERİ

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kıbrıs İşleri ÿKoordinasyonu, Yatırım Ortamının iyileştirilmesi ayrıca AFAD ve Yatırım Ajansı ile ilgili çalışmaları yürütecek.

BAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLU’NUN GÖREVLERİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Projesi, Yüzüncü Yıl Anmaları ile ilgili hazırlıklar, konular üzerinde çalışacak ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı Çavuşoğlu tarafından yönetilecek.

YENİ KABİNE İLK KEZ TOPLANDI

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı, saat 11.30'da başladı.

Kabinede yapılan değişikliğin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Daha önce Bakanlar Kuruluna Adalet Bakanı olarak katılan Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı olarak katılan Fikri Işık ve Sağlık Bakanı olarak katılan Recep Akdağ, Başbakan yardımcıları olarak toplantıda yer aldı.