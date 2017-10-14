Yeni haftada Kocaeli'de hava nasıl olacak?
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre, pazartesi günü hariç diğer günler bölgemizde yağmur beklenmiyor. Bugün etkisini gösteren sağanak yağış yarın ara verecek, pazartesi günü yeniden ilimizde yağış bekleniyor. özellikle geceleri sıcaklık bir ha
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Meteoroloji’in tahminlerine göre, bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış yarın (pazar) günü yerini kapalı havaya bırakacak. Pazartesi günü termometreler 18 dereceyi gösterip, yeniden sağanak yağış bekleniyor. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü ise, hava açık, güneşli. Yeni haftada sıcaklık da yeniden yükseliyor. Termometreler 18-21 dereceyi gösterecek. Sıcaklıkların değişkenlik gösterdiği, gece ve gündüz sıcaklıkları arasında önemli farklılık bulunan bu günlerde, hastalanmamak için özel önlem de gerekiyor.
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Etiketler : sıcak, hava, Kocaeli, Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü
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