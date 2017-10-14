Kocaeli14 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Yeni haftada Kocaeli'de hava nasıl olacak?
Yeni haftada Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Yeni haftada Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre, pazartesi günü hariç diğer günler bölgemizde yağmur beklenmiyor. Bugün etkisini gösteren sağanak yağış yarın ara verecek, pazartesi günü yeniden ilimizde yağış bekleniyor. özellikle geceleri sıcaklık bir ha

A+A-

Meteoroloji’in tahminlerine göre, bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış yarın (pazar) günü yerini kapalı havaya bırakacak. Pazartesi günü  termometreler 18 dereceyi gösterip, yeniden sağanak yağış bekleniyor. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü ise, hava açık, güneşli. Yeni haftada sıcaklık da yeniden yükseliyor. Termometreler 18-21 dereceyi gösterecek. Sıcaklıkların değişkenlik gösterdiği, gece ve gündüz sıcaklıkları arasında önemli farklılık bulunan bu günlerde, hastalanmamak için özel önlem de gerekiyor.

Bu haber toplam 2084 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.