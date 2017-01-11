  • BIST 77.394
  • Altın 146,947
  • Dolar 3,8380
  • Euro 4,0524
  • Kocaeli 1 °C

Yeni Hal’e girişteki refüj düzenlemesi mağdur etti

»
Yeni Hal’e girişteki refüj düzenlemesi mağdur etti
Kullar Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi’nin Yeni Hal’e giriş kısmında bir hafta önce yapılan orta refüj düzenlemesi, trafiği daha karmaşık hale getirdi.

Yaklaşık 2,5 kilometrelik Alsancak Caddesi’nin ortasına yapılan düzenlemeyle, bölge sakinleri mağdur oldu.

HİZMET DEĞİL EZİYET OLDU
Kullar Karadenizliler Mahallesi içinde kalan Büyükşehir Hali başta olmak üzere birçok işyeri ve sokağa giriş ve çıkışlarının bulunduğu Alsancak Caddesi’nin orta refüjünde düzenleme yapıldı.

Belediyenin kazalara sebebiyet verdiği gerekçesi ile 2,5 kilometrelik caddeye konulan orta refüj, araçların giriş çıkışını, dönüşünü ve yolun sağına ve soluna geçişini tamamen kapattı. Bölge sakinlerinden Ali Seber, “Biz belediyeden kazalar olmasın diye cadde üzerine ışıklandırma direkleri ve trafik sinyalizasyonları talep ettik, onlar getirip yolu daraltan ve tamamen sağına ve soluna geçişi engelleyen orta refüj koydular. Çok mağduriyet yaşıyoruz, biran önce bu uygulamanın kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi. Orta refüj uygulamasının 7 sokağın girişi, bölgedeki 150 haneyi ve birçok işyerine giriş-çıkışı engelleyen mağduriyet oluşturduğu belirtildi. Bölge sakinleri, yolun tekrar eski haline getirilmesini istiyor.

Şennur Yıldız

Bu haber toplam 337 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kentim İzmit’im turuna bin 62 kişi katıldı10 Ocak 2017 Salı 14:59
  • Anaokulu Üniversitesi’nde minik öğrencilere eğitim10 Ocak 2017 Salı 14:09
  • Karaosmanoğlu, öğretim görevlileriyle buluştu10 Ocak 2017 Salı 13:52
  • Kar tatilinin tadını kayarak çıkardılar10 Ocak 2017 Salı 12:44
  • Üç kıtada kar ve buzdan heykeller yapacak10 Ocak 2017 Salı 12:25
  • Bu güne kadar soğuk, yağışlı 10 Ocak 2017 Salı 10:00
  • Hac kayıtlarında yeni dönem başladı 10 Ocak 2017 Salı 09:19
  • Acil kan aranıyor09 Ocak 2017 Pazartesi 19:30
  • Kar yağışıyla Kartepe beyaza büründü09 Ocak 2017 Pazartesi 19:02
  • İki ilçede okullar tatil!09 Ocak 2017 Pazartesi 17:20
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Eğitim takvimini gözden geçirmeliyiz
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti