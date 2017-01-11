Yeni Hal’e girişteki refüj düzenlemesi mağdur etti

Kullar Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi’nin Yeni Hal’e giriş kısmında bir hafta önce yapılan orta refüj düzenlemesi, trafiği daha karmaşık hale getirdi.

Yaklaşık 2,5 kilometrelik Alsancak Caddesi’nin ortasına yapılan düzenlemeyle, bölge sakinleri mağdur oldu.

HİZMET DEĞİL EZİYET OLDU

Kullar Karadenizliler Mahallesi içinde kalan Büyükşehir Hali başta olmak üzere birçok işyeri ve sokağa giriş ve çıkışlarının bulunduğu Alsancak Caddesi’nin orta refüjünde düzenleme yapıldı.

Belediyenin kazalara sebebiyet verdiği gerekçesi ile 2,5 kilometrelik caddeye konulan orta refüj, araçların giriş çıkışını, dönüşünü ve yolun sağına ve soluna geçişini tamamen kapattı. Bölge sakinlerinden Ali Seber, “Biz belediyeden kazalar olmasın diye cadde üzerine ışıklandırma direkleri ve trafik sinyalizasyonları talep ettik, onlar getirip yolu daraltan ve tamamen sağına ve soluna geçişi engelleyen orta refüj koydular. Çok mağduriyet yaşıyoruz, biran önce bu uygulamanın kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi. Orta refüj uygulamasının 7 sokağın girişi, bölgedeki 150 haneyi ve birçok işyerine giriş-çıkışı engelleyen mağduriyet oluşturduğu belirtildi. Bölge sakinleri, yolun tekrar eski haline getirilmesini istiyor.

Şennur Yıldız