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Yeni hastanenin cihazları alındı

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Yeni hastanenin cihazları alındı
İzmit’in en eski kamu hastanesi olan Kocaeli Devlet Hastanesi, birkaç ay içinde mevcut köhne binasından kurtulup, yeni yapılan modern ve büyük binasına taşınmış olacak.

60 MİLYONA MAL OLDU

Mevcut Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yanında, Orman İşletmesi arazisi üzerinde yapılan yeni Kocaeli Devlet Hastanesi’nin inşaatı Mayıs 2015’te başladı. Binanın 29 Ekim 2016’da açılması hedefleniyordu, ama yetişmedi. 27 dönümlük arazi üzerinde TOKİ’nin yaptırdığı, yaklaşık 60 milyon TL’ye mal olan yeni hastane binasında

9 ameliyathane, 63 poliklinik, 14 asansör bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, yeni hastane için tamamen yeni tıbbi cihazları ihale yoluyla satın aldı. Cihazların montajına da başlandı. Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yeni binası, yaz aylarında hizmete açılacak.

2 DÖNÜMLÜK BAHÇE

Yeni hastanenin güney tarafında bulunan Orman İşletmesi’ne ait lojman binalarının olduğu 2 dönümlük alan da Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Lojman binaları yıkılacak, hastane önünde 2 dönümlük bahçe yapılacak. Yeni hastane binasında çalışanlar için kreş yeri bulunmuyor. Kreş bölümünün de bu bahçe içinde yapılması planlanıyor. Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yeni binasında acil girişi İnönü Caddesi’nden, mevcut taksi durağının olduğu yerden yapılacak. Hastane bitince, şimdiki hastane binaları da yıkılacak, 500 araç kapasiteli açık otopark ortaya çıkacak. 

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ÇOK GÖRKEMLİ OLDU- Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yaklaşık 60 milyon TL’ye mal olan yeni binası hemen hemen bitti. 234 yatak kapasiteli modern hastane binasına, tamamen yeni tıbbi cihazlar alındı ve montajına başlandı. Yeni hastane binasının yaz aylarında hizmete girmesi, mevcut Devlet Hastanesi binalarının da yıkılıp, yerinde otopark yapılması planlanıyor.

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