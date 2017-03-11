Yeni Honda Civic Hatchback göz kamaştırıyor

Honda yeni Civic Hatchback otomobiller Honda Plaza Haldız’da bugün görücüye çıktı.

Yeni Gölcük Yolu üzerindeki Honda Plaza Haldız’da 11-12 Mart tarihlerinde saat 12.00 ile 17.00 arasında düzenlenen lansman programında yeni Honda Civic Hatchback göz kamaştırdı.

Yeni Civic Hatchback’te 17 inç alaşım jantlar, ön ve arka park sensörleri, arka park kamerası, Honda Connect bilgi ve eğlence ekranı, iki bölgeli klima, LED farlar, ortada çift egzoz çıkışı ve bagaj üstü spoyleri içeren ve sportif yapıyı güçlendiren detaylar bulunuyor. Yeni Civic Hatchback’te yer alan 7 ileri CVT şanzıman özellikle 1,5 litrelik 182 beygir güç üreten VTEC Turbo motor ile en uygun şekilde çalışacak şekilde yeniden tasarlandı. Avrupa'ya özgü kontrol yazılımı sayesinde performansın daha verimli ve akıcı şekilde kullanılması sağlandı. Ayrıca direksiyon arkasında yer alan kulakçıklar, sürücüye hem manuel hem otomatik şanzıman keyfini aynı anda yaşatıyor.

Kerim YAVUZ