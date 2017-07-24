  • BIST 106.813
  • Altın 143,516
  • Dolar 3,5538
  • Euro 4,1355
  • Kocaeli 31 °C

Yeni Hükümet Sözcüsü belli oldu

»
Yeni Hükümet Sözcüsü belli oldu
Yeni Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ oldu.

Kabinede yapılan değişikliğin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile sağlık Bakanı Ahmet Demircan ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Daha önce Bakanlar Kuruluna Adalet Bakanı olarak katılan Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı olarak katılan Fikri Işık ve Sağlık Bakanı olarak katılan Recep Akdağ, Başbakan yardımcıları olarak toplantıda yer aldı. Daha önce Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı, Numan Kurtulmuş da Kültür ve Turizm Bakanı olarak Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BELLİ OLDU

Öte yandan, kabine değişikliğinin ardından bugün yapılan ilk toplantıda, hükümet sözcüsü olarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ belirlendi.

Kabinedeki revizyon öncesinde Hükümet Sözcülüğü görevini Numan Kurtulmuş yürütüyordu. Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı olarak atandı.

Bu haber toplam 158 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Parkomat borcunuz varsa...24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:39
  • İşte Ak Parti'de ilçe ilçe delege listeleri24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:51
  • TEM otoyolu bu tarihe kadar kapalı24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:43
  • TSK'da general ve amiral sayısı yüzde 40 azaldı24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:39
  • 28 Haziran’ın yeni binası, Eylül’de hazır23 Temmuz 2017 Pazar 23:32
  • 2 öğrenci bir odada kalamayacak23 Temmuz 2017 Pazar 14:02
  • Erzurum Vakfı, heyet başkanı ve yardımcı seçti23 Temmuz 2017 Pazar 13:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harem-i Şerif tüm İslam aleminin onurudur23 Temmuz 2017 Pazar 10:04
  • Erbakan Vakfı: “İsrail, akıttığı mazlumların kanında boğulacak”23 Temmuz 2017 Pazar 09:44
  • İzmit Öğretmenevi’nde Doğan müdür yardımcısı23 Temmuz 2017 Pazar 08:52
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti