Yeni Huzurevi, Türkiye’ye örnek olmalı  

İzmit’in, Kocaeli’nin pek çok eksiği var. Bu kentin büyüklüğü, bu kentin hareketliliği, bu kentin ülke ekonomisine verdiği katkının karşılığında, bu kentin hak edip alamadığı pek çok önemli hizmet var.

Bence en önemli eksiklerden biri, Huzurevi konusudur.

Burası, Anadolu’dan farklı. Çok fazla yaşlı insan tek başına huzurlu yaşamak istiyor. Çok fazla ailede büyüklerini bir huzurevine teslim etme isteği var. Ayrıca yalnız kalmış yaşlı insanlar var.

2005 yılında Seka kapandıktan sonra, Seka alanı içinde, özellikle vazife evleri bölgesinde veya yönetici lojmanları bölgesinde Türkiye’nin en modern, en yüksek kapasiteli Huzurevi yapılabilirdi. Ne yazık ki, kent yetkilileri bu konuya hiç sıcak bakmadı. Seka alanı içindeki binalar, iktidar partisine yakın STK’lara verildi. 56 bağımsız konuttan oluşan Vazife Evleri bölgesi, harcandı.

Turgut Mahallesi’nde yıllar önce yapılan 95-100 kişi kapasiteli İzmit Huzurevi, bu kentteki ihtiyaca yetmiyordu. Güzeldi, moderndi. Burada kalan yaşlılar memnundu. Ama bu Huzurevi’ne girmek isteyip, yer bulamadığı için dışarıda kalan yüzlerce insan vardı.

Şimdi hasarlı ve riskli olduğu tespit edilen Turgut Mahallesi’ndeki Huzurevi binası yıkılıyor. Yerine yenisi yapılacak. Halen Diyarbakır Valisi olan Hasan Basri Güzeloğlu, bu konuyla yakından ilgiliydi. Eminim, şimdiki Valimiz Hüseyin Aksoy da bu işin kent açısından önemini anlamıştır.

Bir an önce yeni huzurevini yapmalıyız. Her biri tek kişilik odalarda barınabilecek en az 250-300 yaşlı kapasiteli bir tesis yapmalıyız. Ömrünün son döneminde huzur içinde, yaşıtları ile birlikte yaşamak için bütün emekli maaşını vermeye hazır insanlar var. Bu insanlar için huzurevi içinde daha lüks, daha konforlu bir bölüm oluşturulabilir. Devlet katkısı ile barınacak yaşlılar için de yine modern, rahat ayrı bir bölüm olabilir.

Ama bir an önce yapmalıyız. Mümkünse, 2019’daki yerel seçimler öncesinde yapmalı ve bitirmeliyiz. İzmit’in en önemli ihtiyaçlarından biri huzurevidir. Bu kent gençlerine, sporcularına falan zaten sahip çıkmıyor. Hiç değilse yaşlılarımıza sahip çıkmalı, onlara rahat ve konforlu bir son yıllar verebilmeliyiz.

Onursuz bir ayrılışı hiçbiri hak etmedi

AK Parti’de büyük bir değişim yaşanıyor. Görülen o ki Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılı mart ayındaki yerel seçimlere kadar partisinde büyük bir revizyon yapacak.

Bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Düzce Belediye Başkanı görevlerinden istifa ettirildi. Aralarında Ankara ve Bursa’nın da bulunduğu bazı illerdeki belediye başkanlarının da istifa ettirileceği konuşuluyor. Elbette bu gelişmeler, zaten siyasi dedikodulara meraklı bizim ilimizde de yeni söylentilere yol açtı.

Ben Kocaeli’deki 13 belediye başkanından herhangi birinin, 2019 Mart ayındaki seçim öncesi görevinden istifa ettirileceğini düşünmüyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere, hiçbiri böylesi onursuz bir vedayı hak etmiyorlar.

Elbette bir kısmı yeniden aday gösterilmeyecek. Bu son derece normal. Nasıl 12 ilçe başkanından 6’sı değiştirildi -bir kısmı bence haksızdı- mevcut 13 belediye başkanının da önemli bir kısmına “Yeniden aday olma” denilecektir. Bu liste içinde Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da bulunacağını öngörüyorum. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan zaten aday olmayacağını önceden ilan etti. Gölcük Belediye Başkanı Ellibeş de, Karaosmanoğlu gibi 3 dönemi doldurdu.

Bu değişimler olacak. Ama mevcut belediye başkanlarından hiç birine Genel Merkez’den “Hadi sen bir bahane bul, istifa et” denilmeyecektir. Belki bazıları 2019 mart ayında yeniden aday gösterilecek. Başarısız olan varsa, halkın sevmediği varsa, seçimde sandıkta giderler.

Ama bizim buralardaki belediye başkanlarının bir kısmı başarısız kabul edilse bile, hiçbirinin bir ihanet dalgası içinde olduğuna, hiçbirinin doğrudan yolsuzluk olaylarına karıştığına, hiçbirinin parti ilkelerine aykırı hareket ettiğine inanmıyorum.

Bizim bu kentimizde ne Kadir Topbaş, ne Melih Gökçek bulunmuyor diye düşünüyorum.

Benim şehrimde turizm palavrası

Bizim şehrimizin bazı önemli “Geyik” muhabbetleri vardır. Son yıllarda bunların başında “Turizm kenti” geyiği var.

Elbette doğrudur. Bu kent, İzmit çok yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. Elbette doğrudur İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan son yıllarda kentin değerlerine ortaya çıkartmak açısından çok önemli işler yapmıştır. Ama bunlar İzmit’in bir turizm kenti olması için yetmez.

Son yıllarda otel açığımız falan da kapandı. Ama bu kentin turizm kenti olması için hala 100 fırın etmek yemesi lazım. Havaalanımız var, uçağımız yok. 33 bin kişilik stadımız var, Süper Lig’de futbol takımımız yok. 5 bin kişilik spor salonumuz var, basketbol voleybol takımımız yok.

Bu şehre sistematik bir şekilde muhafazakarlığın en katısını sokuşturduk. Yaşam biçimi değişti şehrin. Trafik sorunu, ulaşım sorunu falan da var ama daha önemlisi bu kentin turiste bakışı sıkıntılı.

Gidin turizmin yerleştiği bölgelere. Kimse yabancıya kazık atmanın hesabında değildir. Kentin en güzel parkları, en güzel mekanları “Alkol yasaklı” değildir.

Turist; yemeye, içmeye, eğlenmeye gelir. Ya da tuttuğu futbol veya basketbol takımının peşinden deplasmana gelir.

Bizim buraya turist neden gelsin? Yapın Seka Park alanında güzellik, yapın Halıdere ile Karamürsel arasındaki sahilde güzellik, yapın Turizm bölgesi ilan edilmiş Kandıra sahillerinde güzellik, yıkın şu tutucu katı muhafazakar kafayı, eğitim kent insanını, esnafını turist gelsin.

Aksi halde, TURSAB Başkanının güzel sözleri falan yetmez. “İzmit turizm kentidir” diye slogan atmak yetmez. Bu kentin içinde doğma büyüme İzmitli olan bizler sıkılmaya başladık. Dışarıdan insan bu kente nasıl eğlenmeye, dinlenmeye gelecek? Gelse nasıl gelecek, dönerken nasıl gidecek?

İzmit Körfezi’nin amatör balıkçılık potansiyelini bile değerlendirseniz, dünyanın öbür ucundan, Amerika’dan, Çin’den turist gelir.

Ama iki tane tarihi yapıyı restore edip, “Alkolden arınmış Osmanlı tesisi” yapmakla, bu şehre bir tane turist çekemezsiniz. Boşuna kendimizi kandırmayalım.

DUVAR YAZISI

Milli Takım bu akşam İzlanda’yı

yensin, 2018’de hep birlikte

finalleri izlemek için Rusya’ya

gitmeye hazır olalım…