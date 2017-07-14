Yeni KHK yayımlandı! Binlerce ihraç var

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.

Adalet Bakanlığı'nda 418 kişi ihraç edildi

Diyanet'ten 551 kişi ihraç edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda 45 kişi ihraç edildi.

Emniyet'ten 2303 kişi ihraç edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 1486 kişi ihraç edildi.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 789 kişi ihraç edildi.

TRT'den 29, Jandarma'dan 235 kişi ihraç edildi.

Kararname ile toplam 7348 kişi ihraç edildi.