Yeni KHK yayımlandı! İhraç yok, iade var

Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı.Diğer KHK'ların aksine bu kez kimse ihraç edilmedi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 688 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi.

Göreve iade edilen memurların bağlı olduğu kurumlar şöyle:

Danıştay Başkanlığı'ndan 3 kişi,

Sayıştay'dan 1 kişi,

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi,

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 76 kişi,

Adalet Bakanlığı'ndan 15 kişi,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan 24 kişi,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 2 kişi,

İller Bankası'ndan 5 kişi,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden 3 kişi,

Dışişleri Bakanlığı'ndan 1 kişi,

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 kişi,

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 24 kişi,

İçişleri bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi,

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 4 kişi,

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Personeli'nden 90 kişi,

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan 2 kişi,

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 7 kişi,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarından 7 kişi,

Sağlık Bakanlığı bağlı ve ilgili kuruluşlardan 83 kişi,

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 25 kişi,

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan 37 kişi.

İŞTE KOCAELİ'DE GÖREVE İADE EDİLENLER

688 sayılı KHK metni;

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 20/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İade hükümleri

MADDE 1 – (1) Ekli listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.