Yeni kimlik alacaklar dikkat!

Kocaeli Valiliği il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu (Cumartesi- pazar) açık olduğu hatırlattı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

27.01.2016 gün ve 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle T.C. Nüfus Cüzdanlarının T.C. Kimlik Kartları ile değiştirilmesine Ülkemiz genelinde 02.01.2017 tarihinden itibaren başlanmıştır.

Bu çalışmanın 3 ile 3,5 yıl içerisinde tamamlanması öngörülmekte olup, kişilerin elinde var olan nüfus cüzdanları, değiştirilmesini zorunlu kılan haller dışında yenisi ile değiştirilinceye kadar geçerlidir.

HAFTA SONU AÇIK

Vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Kartlarını zamanında alabilmeleri için ilimizde de il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde, 07.02.2017 tarihinden itibaren hafta içi 08.30-19.00’a kadar, hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 09.00- 17.00 saatleri arasında fazla mesai yapılarak, vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.



Ayrıca Vatandaşlarımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait htt://ekimlikrandevu.unv.gov.tr internet adresinden veya 199 nolu telefondan randevu almak suretiyle T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunabilmekte ve başvuru sonrasında da başvurusunun hangi safhada olduğuna ilişkin yine aynı internet sitesinden sorgulama yapılabilmektedirler.

07.02.2017 tarihinden itibaren ilimizde de vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere başlatılan mesai saati dışı çalışma saatlerinde İl ve ilçe Nüfus müdürlüklerine vatandaşlarımızın müracaatlarının düşük sevilerde olduğu görülmüştür.

Vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Kartı müracaatlarının sıkıntısız karşılanması için, hafta içi 08.30- 19.00’da kadar hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ise 09.00-17.00 saatleri arası il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz vatandaşlarımıza hizmet için açık bulunduğu;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.