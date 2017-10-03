Yeni kimlik çıkarttı ama...

Başiskele ilçesinde oturan Kadir Örnek, kızı Büşra için yeni nüfus kağıdı çıkartmak istedi. Başiskele Nüfus Müdürlüğü’ne gitti, işlemleri yaptırdı. Adrese gelmesi gereken nüfus kağıdı bir türlü gelmemişti. Kadir Örnek Nüfus Müdürlüğüne gidip sordu, araştırdılar. “Nüfus kağıdı Erzurum’a gitmiş. Ya gidip oradan alacaksınız, ya da yeniden işlem yapacaksınız” dediler. Kadir Örnek “Bir devlet dairesinin bu kadar baştan savma iş yapma lüksü olabilir mi?” diye soruyor.

