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Yeni kimlik için ilk Kocaeli'den ilk başvuru...

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Yeni kimlik için ilk Kocaeli'den ilk başvuru...
2017 yılında Türkiye genelinde olduğu gibi Derince’de de yürürlüğe girecek olan yeni kimlik kartları için ilçedeki ilk başvuruyu Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut yaptı.

2017’de yürürlüğe girecek olan yeni kimlik kartları için başvurular alınmaya başlandı. Bu kapsamda İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde yeni kimlik kartlarıyla ilgili bilgi alan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, işlemleri gerçekleştirerek ilçedeki ilk başvuruyu yaptı. Vatandaşların yeni kimlik kartları için başvurularını nüfus müdürlüklerinden bizzat yapmaları gerektiğini belirten Başkan Bulut, “Derince’mizdeki ilk başvuruyu gerçekleştirdik. Yeni uygulama ülkemize, milletimize, ilimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Derince İlçe Nüfus Müdürü Suat Demir de yaptığı açıklamada “Başvuruda bulunacak vatandaşlarımız nüfus müdürlüğümüze gelerek başvurularını bizzat buradan gerçekleştirebilirler. Müdürlüklerde biyometrik bilgiler sisteme aktarılarak işlemler yapılıyor. Belirlenen süre zarfı içerisinde de yeni kimlikler sahiplerine teslim ediliyor. Yeni kimlik kartlarının kullanım süresi 10 yıl. Sistemde adresi kayıtlı olan tüm vatandaşlarımız başvurularını herhangi bir nüfus müdürlüğümüzden gerçekleştirebilir.” dedi.
 

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