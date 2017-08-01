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Yeni Komutan yabancı değil 

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Yeni Komutan yabancı değil 
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki terfi ve atamalar ilk kez bu yıl Yüksek Askeri Şura öncesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Kararname ile Bartın’dan ilimize atanan yeni İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan,  makamına oturdu, görevine başladı. 

2009-2011’DE İLİMİZDEYDİ

Kocaeli’nin yeni Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ilimizin yabancısı değil. Albay Aslan, 2009-2011 yılları arasında Yarbay rütbesiyle ilimizde İl Jandarma Komutan Yardımcısı olarak görev yapmış. Aslan, yeniden ilimizde görev yapacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. 

SİVAS DOĞUMLU

Son derece samimi, sıcak bir insan olan Albay Osman Aslan, 1967 Sivas doğumlu. İlk görev yeri Aydın’dan sonra Çukurca, Batman, Ankara, Van, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Kocaeli, Şırnak, Yalova, Bartın illerinde görev yaptı. Albay Aslan evli, üç çocuk babası.

Çiğdem Armağan
 

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