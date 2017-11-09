Yeni lider Damlarspor:0-1

Hafta içi mesaisinde lider Yavuzspor, deplasmanda Esenspor’a 1-0 yenildi. Yine deplasmanda Asarköyspor’u yenen Damlarspor, maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi.

YAVUZSPOR’A ESENSPOR ŞOKU

Geçen hafta deplasmanda Bağdatspor’a farklı skorla mağlup olup, ligde ilk yenilgisini alan Yavuzspor, önceki akşamda ikinci bir şoku Esenspor karşısında yaşadı. Çok baskılı oynadığı maçta ilk 20 dakikada Doğukan ve Mehmet Mert’in ayağında iki penaltı atışından yararlanamayan, iki şutu direkten dönen Yavuzspor, ilk yarını sonuna doğru kalesinde gördüğü golle maçı 1-0 kaybetti.

ALİKAHYA VE BAŞARAN DA GALİP

Alikahyaspor’da M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta Çerkeşlispor’u 3-1 yendi, zirve yarışına yeniden tutundu. Başaranspor da 1-0 geriye düştüğü maçta Gebze Yavuz Selimspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu grubun en büyük şampiyon adayları arasında gösterilen Bağdatspor ise 7’nci hafta maçında dün akşam Ç.Plajyoluspor ile karşılaşacaktı.

