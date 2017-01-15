Yeni limanlar yapın, yeni fabrikalar kurun

Kent gündeminde bir gün içinde üst üste çok acı olaylar yaşandı.

Cuma günü, Dilovası OSB alanı içinde bulunan, hurda metalden üretim yapan bir fabrikada hurda metalin eritildiği kazan patladı. Bir işçi korkunç şekilde can verdi, 17 işçi yaralandı. Çok daha fazla can kaybını, Allah korudu..

Yine büyük olasılıkla Dilovası bölgesindeki bir limandan İzmit Körfezi’ne tonlarca petrol bırakıldı.

O İzmit Körfezi ki, yıllardır temizlemek için çabalıyoruz. O İzmit Körfezi ki, temizleyebilsek, dünyanın akvaryumu olmaya ada. Evsel atıkların arıtılması, denizin temizlenmesi sayesinde Körfez’de yaşayan canlı çeşitliliği artmış. Tarım Bakanlığı, İzmit Körfezi’nde üresinler diye milyonlarca levrek, kalkan balığı yumurtası bırakmış.

Körfez sahillerinde amatör balıkçıların sayısı hızla artmış. Oltalara, Lüfer, Kırlangıç, Karagöz gibi nadide balıklar takılmaya, yeniden Körfez’de Yunuslar dans etmeye başlamış.

Ama bir sorumsuz, bir çevre ve doğa düşmanı liman, yıllardır v yapılın masrafın, yıllardır verilen emeğin bir anda sıfırlanmasına neden olmuş. Körfez, Derince ile Dilovası arasında simsiyah katrana bulanmış.

BUNLAR DA CEZASIZ KALIR

İzmit Körfezi’nde geçen hafta sonu yaşanan kirliliğin boyutlarını fotoğraflarda görünce, oturup ağladım. Su kuşları katrana bulanmış, çırpınarak ölüyorlar. Sahiller kapkara. Biz bu Körfez’de profesyonel balıkçıların balık avlamasını bile yasaklamıştık.

Toparlanıyordu, her şey yoluna giriyordu. Deniz rengini almıştı. Balıklar o denizde güle oynaya dolaşıyordu. Yengeçler, deniz kestaneleri, deniz atları yüzüyordu. Su kuşları mavi Körfez üzerinde süzülerek dolaşıyordu.

Ne oldu?.. Hepsi bir anda bitti. Ceza alacaklar mı bunu yapanlar. Hayır. Bu da unutturulacak. Nasıl Kullar deresine zehir bırakıp bütün canlıları yok edenler hiç açıklanmadıysa, İzmit Körfezi’ni bu hale getirenler de cezasız kalacak. Belki, ileride bunu yapanlarla devlet masaya oturtacak, “Şuraya şuraya iki tane okul yaptır bakalım” diyecek. Sonra, bu şehre, bu doğaya, bu ülkeye bu kötülüğü yapanlar bir de üstelik, “Okul yaptıran hayırsever iş adamı” unvanı ile plaket alacaklar.

DİLOVASI BÜYÜK BELA

Kulakları çınlasın Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu’nun.. Adam işini yaptı. Dilovası’nda sanayinin nasıl insanları zehirlediğini, nasıl anne karnındaki bebekte bile sanayi kaynaklı zehir bulunduğunu bilimsel raporu ile anlattı.

“Şarlatan” dediler. “Bölücü, anarşist” dediler. FETÖ kumpasına getirip, KOÜ’den attılar.

Oysa Onur Hoca’nın raporundaki her şey doğruydu. Dilovası kanser bölgesi olmuştu. Dilovası’ndan çıkan kirlilik, karıya, Karamürsel’e, hatta çok uzaklara Kandıra’ya kadar uzanıyor, insanları zehirliyordu.

Prof.Dr.Hamzaoğlu’nun raporundan yola çıkıp insanları korumak gerekirken, Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu’nu yaftalayıp mahkum ettiler.

İlimizin Dilovası bölgesindeki sanayiciler, sadece bu ülkenin, bu kentin değil, dünyanın en sorumsuz sanayicileridir. Gidin, İSU Genel Müdürü’ne sorun. İSU bu bölgedeki sanayi kuruluşlarına, arıtılmış Gri Su satmak istiyor. Ama kabul etmiyorlar..5 kuruşun hesabını yapıyorlar. Sadece havayı zehirlemekle kalmadılar.. Şimdi göz bebeğimiz gibi baktığımız İzmit Körfezi’ni de 20-30 yıl önceki haline çevirdiler.

Bu son olayın sorumlusu olmakla suçlanan Dilovası’ndaki Poliport limanının öyküsüne bir bakın.. Nasıl büyümüşler. Nasıl izinler alıp genişlemişler.. Gerçekleri öğrenince şaşarsınız.

Haydi şimdi bu İzmit Körfezi’nde yeni limanlar yaptırın. Mevcut limanların denizi doldurup, büyümesini teşvik edin..Yeni yeni sorumsuz fabrikalar kurdurun. Dilovası bölgesi bitti, Kartepe’yi, Başiskele’yi de bitirin.

İçin yanıyor sevgili dostlar. Dünya televizyonlarında açık denizlerin kenarında kurulmuş petrol tesislerinden, okyanuslar üzerinde kurulmuş petrol platformlarından böyle manzaralar zaman zaman ortaya çıkardı. Şimdi bizim İzmit Körfezimizi zifte buladılar. Hurda madeni eritip, demir çelik üreten köhne tesislerde, garip insanlar üzerlerine erimiş metal dökülerek ölüyorlar.

En acısı da ne biliyor musunuz?.. Bunlara neden olanlar cezalandırılmıyorlar. Eğer şu İzmit Körfezi’nde zifte bulunan kuşların, zifte bulanan balıkların hesabını, bunu yapanlardan sormazsak, emin olun bu şehirde hiç kimse cennete gidemez.

Hürriyet bomboş; Cumhuriyet tıkalı

Karlı, buzlu, okulların tatil olduğu günlerde alabildiğine rahat, sakin olan İzmit trafiği, hafta sonunda yeniden eski haline döndü.

Bu kadar fazla nüfusun, bu kadar küçük bir alana sıkıştığı bir kentte, elbette yapılabilecek fazla bir şey yok. Ama bazı işleri biraz hızlandırmak, bazı noktalarda küçük dokunuşlar yapmak sorunu tamamen çözmese de bir miktar rahatlatabilir.

Misal, Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir hareket yaptı. Yenicuma Camii yanından Cumhuriyet Caddesi ile Şahabettin Bilgisu Caddesi’ni birleştiren Mimar Sinan Sokak eskiden tek yönlüydü. Sadece alt caddeden, üst caddeye araçlar çıkabiliyordu. Sokak parklara yasaklandı. Ortadan duba ile bölündü, Cumhuriyet Caddesi’nden eski Valilik binası yönüne geçiş sağlandı. Bu basit uygulama bile bölgedeki trafikte önemli rahatlama sağladı.

Ama gelin, Fevziye Camii yanından inen, Cumhuriyet Caddesi’ni Halkevi önünden D-100’e bağlayan Cevdet Hoca Sokak’ın haline bakın. 3 gün araçlara açık, 2 gün kapalı. Sırf bu geçidin kapalı oluşu bile İzmit trafiğini perişan ediyor.

Kafama takılan bir konu var. Girin arabanızla Eski Garajlar’dan şehir merkezine.. Bizim şehrin iki tane ana caddesi var. Yürüyüş Yolyunun alt tarafındaki caddenin adı Cumhuriyet. Üst tarafındaki Caddeni adı Hürriyet.

Cumhuriyet Caddesi, günün hemen her saatinde eski 1 nci geçitle, Sanat Okulu bölgesine, Leyla Atakan Caddesi üzerindeki kavşağa kadar tıkalı. Araçlar bu çok kısa mesafeyi yarım saatte zor alıyorlar. Aynı mesafede yürüyen bir insan arabadan daha hızlı gidebilir.

Ama aynı yönde trafiğe açık olan Yürüyüş Yolu’nun üst tarafındaki Hürriyet Caddesi’nde tek tük araba var. Bu caddede trafik hiç tıkanmıyor.

Cumhuriyet Caddesi’nde tıkanan araçların bir kısmının Hürriyet Caddesi’ne aktarılması lazım. Şimdilik Alemdar Caddesi alt yapı işi nedeniyle kapalı. Ama Alemdar Caddesi de açık olduğunca, Cumhuriyet Caddesi tamamen tıkanıyor. Görüyorum, tıkanan noktalarda trafik polisleri var. Ama ya ellerindeki cep telefonu ile oynuyor, ya çevrelerine topladıkları arkadaşları ile sohbet ediyorlar.

Alemdar kavşağında, Leyla Atakan kavşağında, Santral kavşağında trafik polislerinin düğüm olan araç trafiğini yönetmesi lazım. Bu şehir bu basit işleri ne zaman yapacak doğrusu merak ediyorum.