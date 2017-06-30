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Yeni merak konusu Kerpe'deki şezlonglar

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Yeni merak konusu Kerpe'deki şezlonglar
Yaz döneminin Karadeniz Sahili’nde en çok talep gören yerlerinin başında Kerpe gelir. Her yaz döneminde de Kerpe Sahili’ndeki şezlong ve şemsiye durumları da hep haber olur. Kerpe kumsalında şezlong ve şemsiye kiralama işini iki ayrı kişi yapıyor. 

Burayı Büyükşehir mi kiraladı, işletenler ne kadar kira veriyorlar Kerpe’nin kendi insanı da bilmiyor, merak ediyor. Yaklaşık 300 şezlong kumsalı işgal ediyor. Dışarıdan gelen birisi kendi havlusunu atıp, şemsiyesini açıp burada denize girme şansı pek bulamıyor.

Ancak, arkalarda bir yeri kullanabiliyor. İki şezlong bir şemsiye kirası yaklaşık 30 TL. Yani hiç ucuz sayılmaz. Sahillerin adeta arı kovanı gibi olduğu bu sıcak günlerde Kerpe’deki bu şezlong ve şemsiye işini bir denetleyenin olup olmadığı da merak ediliyor.
 

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