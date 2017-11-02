Yeni mezbaha binası yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayvan kesim işlemini daha modern şartlarda gerçekleştirmek için yeni bir mezbaha binası inşa edecek. Solaklar mevkiinde yapılacak yeni mezbaha binası eski mezbahanın yanındaki alana kurulacak. Modern teknik ve donanımın yer alacağı yeni mezbaha iki katlı olacak. Yeni mezbahanın yapılmasının ardından eskisi yıkılacak.

400 BAŞ HAYVAN KESİM YERİ

Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen mezbahanın yanına yapılacak olan yeni mezbaha binası, toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olacak. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı, modern 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunacak. Ayrıca mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları, sakatathane soğuk hava depoları bunulacak.

50 KİŞİLİK SEYİR TRİBÜNÜ

Yapıda idari birimler, personel giyinme soyunma odaları, 50 kişilik seyir tribünü yer alacak. Toplam 2 katlı olacak. Beton prefabrik yöntemi ile yapılacak olan yapının çatısı çelik konstrüksiyon, üzeri ise sandviç panel kaplama şeklide yapılacak. Cephe malzemesi mantolama üzeri boya olarak uygulanacak.

İHALE 13 KASIM’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni mezbahanın yapımı için ihale düzenleyecek. İhale oturumu 13 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’da ihale salonunda gerçekleştirilecek. Yeni mezbahanın yapım çalışmaları 250 günde tamamlanacak.

