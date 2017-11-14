Yeni mezbaha için 12 teklif

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayvan kesim işlemini daha modern şartlarda gerçekleştirmek için mevcut mezbahanın yerine yeni bir mezbaha binası inşa edecek. Solaklar mevkiinde yapılacak yeni mezbaha binası eski mezbahanın yanındaki alana kurulacak. Modern teknik ve donanımın yer alacağı yeni mezbaha iki tatlı olacak. Yeni mezbahanın yapılmasının ardından eskisi yıkılacak.

12 FİRMA KATILDI

Mezbahanın yapılması için Büyükşehir Belediyesi ihale düzenledi. İhale salonunda gerçekleştirilen oturumda 12 firma teklif verdi. En düşük teklif 8 milyon 241 bin TL ile Elyapı İnşaat’tan gelirken, en yüksek teklifi 10 milyon 419 bin TL ile Seyap İnşaat verdi. İhale komisyonu teklifleri değerlendirdikten sonra işi yapacak firma belirlenecek. Yeni mezbahanın yapım çalışmaları 250 günde tamamlanacak.



400 BAŞ HAYVAN KESİM YERİ

Mevcut mezbahanın olduğu parselde hemen mezbahanın yanına yapılacak olan yeni mezbaha binası toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olacak. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı, yana şutlamalı sistem, 200 büyükbaş için kesimhane yeri bulunacak. Ayrıca mezbahada 200 küçükbaş kesim alanı, 900 metrekare soğuk hava depoları, sakatathane soğuk hava depoları bunulacak.

50 KİŞİLİK SEYİR TRİBÜNÜ

Yapıda idari birimler, personel giyinme soyunma odaları, 50 kişilik seyir tribünü yer alacak. Toplam 2 katlıdır. Beton prefabrik yöntemi ile yapılacak olan yapının çatısı çelik konstrüksiyon üzeri ise sandviç panel kaplama şeklide yapılacak. Cephe malzemesi mantolama üzeri boya olarak uygulanacak.

Firmalar Teklifler

Elyapı İnşaat 8 milyon 241 bin TL

AİG İnşaat 8 milyon 385 bin TL

Karar İnş 8 milyon 847 bin TL

Özdüzen İnş.+ Efe Global İnşaat 8 milyon 878 bin TL

Gül AŞ 8 milyon 937 TL

Atlasbk İnşaat 8 milyon 951 bin TL

Özde İM. İnşaat +NRSA İnşaat 8 milyon 992 bin TL

Emitek İnşaat+ Detay İnşaat 9 milyon 124 bin TL

Elay İnşaat +Ekoterm Müh. 9 milyon 628 bin TL

Akova İnşaat 9 milyon 671 bin TL

Bay-Tem İnşaat 9 milyon 950 bin TL

Seyap İnşaat 10 milyon 419 bin TL

