Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, geçtiğimiz günlerde yeni mezunlara maaş desteği ödeneceğini açıklamıştı. Ödemelere ilişkin detaylar belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, geçtiğimiz günlerde İstihdam Seferberliği kapsamında İŞKUR ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında "Oda ve Borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası Kurulması Protokolü"nün TOBB İkiz Kuleler'deki imza törenine katılmıştı.

Yeni mezuna maaş desteği ne zaman ödenecek derken, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, uygulamanın Mart ayının sonuna kadar hayata geçirileceğini ve ödemelerin yapılacağını açıkladı.

Müzezzinoğlu, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'nın ilk etkinliğini önceki hafta Konya'da yaptıklarını anımsatarak, bu kapsamda işçisinden işverenine, sendikasından sivil toplum kuruluşu temsilcisine kadar farklı kesimlerin görüş ve önerilerini dinlediklerini aktardı.

Söz konusu programın geçen hafta cuma günü 10 ilde daha yapıldığına işaret eden Bakan Müezzinoğlu, 81 ilin tamamında toplumun farklı kesimleriyle bir araya geleceklerini bildirdi.

YENİ MEZUNUN ÜCRETİNİN YARISI DEVLETTEN

Müezzinoğlu, işsizlikle mücadelede işverenlerin artı istihdamının büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, özellikle üniversiteden yeni mezun olanların mevcut istihdama ek olarak istihdam edilmesi halinde ilk yıl net asgari ücretin yüzde 50'si, ikinci yıl ise yüzde 25'i kadar destekleyeceklerini vurguladı. Müezzinoğlu, üniversite mezunu gençlerin yüzde 30'unun iş bile aramadığını söyledi. Onları istihdama katmak için projeler üreteceklerini açıkladı. Müezzinoğlu, üniversite mezunu gençlerin ilk çalışma yıllarında masraflarının yüzde 50'sini karşılayacaklarını belirtti.

İŞKUR Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan da imzalanan protokol ile istihdam artışını hedeflediklerine işaret ederek, TOBB ile iş birliği kapsamında 252 noktada hizmeti vatandaşın ayağına götüreceklerini bildirdi.

HEDEFLENEN AKTİF İŞ GÜCÜ HİZMETLERİ 600.000

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 300.000 KİŞİ: İş başı eğitim programları ile amacımız, gençlerimizin iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak ve mesleki tecrübe eksikliklerini gidermektir. Aynı zamanda işverenlerimizin de aradıkları nitelikli elemanları bulma ve tanıma imkanı sağlanmaktır.

İş Başı Eğitim Programı katılımcılarına tam zamanlı olarak programa katılmaları halinde kendilerine bakanlık olarak 1 net asgari ücret tutarında ödeme yapılacaktır. Bu kapsamda bir yıla kadar çalışanın ücreti devlet tarafından karşılanacak olup program süresinde işveren çalışanına hiçbir ödeme yapmayacaktır. Şayet işveren devletin ödemesine ilave bir ödemeyi çalışana yapar ve bunu belgelendirirse; yaptığı bu ödemeyi gelir vergisinden düşme imkanına sahip olacaktır.

Bu kapsamda işverenlerimizin rekabet gücünü arttırmayı hedefliyoruz. Program sonunda istihdam edilen katılımcıların 42 aya kadar sigorta işveren primleri Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır.

Ayrıca mesleki eğitim programıyla 100.000 kişi, girişimcilik eğitim programıyla 100.000 kişi ve TYP'den 100.000 kişinin faydalanarak aktif iş gücü programlarıyla istihdama katkı sunulması hedeflenmektedir.

ARTI İSTİHDAM PROGRAMI --- 280.000

Artı İstihdam Programı"yla katma değeri yüksek olan sektörlerde istihdamını arttıran işverenlerimizin işçileri için ödeyeceği ücretin 1. yılında net asgari ücretin %50'sini, 2. yılında ise net asgari ücretin %25'ini karşılayacağız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müezzinoğlu, Anayasa değişikliği yaptırmamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "En büyük tuzakları 15 Temmuzdu" dedi.

Anayasa değişikliği ile gelecek olan Cumhurbaşkanlığı sistemi için "Yüzde 90 bu değişikliğin ne getireceğini biliyor. Anayasa değişikliği ile 58 milyonun seçmenin vicdanı geliyor" açıklamasında bulundu.

TOPLAM HEDEFLENEN İSTİHDAM 880.000

CHP'nin tavrına ilişkin açıklamalarda bulunan Müezzinoğlu, "7 haziran tablosu her zaman olmalı ama CHP tablosu her zaman karşımıza çıkıyor. Milleti korkutmak üzerine bir siyasetleri var. Bu millet bölünmeye ve diktatörlüğe oy verir mi? , gideceğimiz vicdan milletin vicdanı. CHP'nin rejim değişikliği itirazını benim 11 yaşındaki torunum bile anlamıyor. Sistem netleşiyor" dedi.

Siyasetin aslında millet vicdanı olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, "AK Parti millet vicdanının ortak sesi olduğu için 12.kez milletin huzuruna gidiyor. Büyük oranda milletin ortak vicdanını yakalamış olan MHP'ye teşekkür ediyoruz. Olağan üstü farklılık görmeyeceğiz. AK Parti milletin yetkisini güçlü kullandı, istikrarı aynen devam edecek. 2019'dan sonra daha özgür daha güçlü icraat yapabilen TBMM'de yürütmenin yasal zeminine hizmet edecek" ifadelerini kullandı.

"Artı istihdamda asgari ücretin yarısını devlet ödeyecek"

Müezzinoğlu, Türkiye'nin çok hızlı büyümesi ve çok hızlı karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Yüzde 5'lerde büyümeliyiz. Asgari 1 milyon istihdam oluşturmamalıyız.Daha çok yatırım yapan, üretim yapan dünyayla rekabet eden bir ülke olmalıyız. Bir çoğunu aştık bunu engellemeye çalıştılar. Özel sektör ile 600 bin istihdam sağlanacak ve artı istihdamla alınan on kişinin asgari ücretinin yarısını devlet ödeyecek" dedi.

Bu ülkeye ve bu millete güvenenler asla kaybetmedi. İster yatırımcı olsun ister siyasetçi olsun.