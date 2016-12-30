Yeni moda: Sarma tütün

Hükümetin maktu vergileri yükseltmesinin ardından sigara fiyatlarına bir zam daha gelince, tiryakilerin önemli bir bölümü çok ucuz olan sarma tütüne yöneldi.

Şennur YILDIZ- Özel Haber

Sarma tütün ve açık tütünden yapılan sigaralar çok daha ucuza geldiği için özellikle genç tiryakiler tarafından adeta kapışılıyor.

120 KİLO YAKALANDI

İzmit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri sarma tütünle ilgili ihbarların yoğunlaşması üzerine denetim yaptılar. İzmit Merkez’de Halkevi çevresinde ve M.Alipaşa Bölgesi’nde yapılan denetimlerde izinsiz olarak satıldığı belirlenen 120 kilo sarma tütün ile sarma tütünle yapılmış 40 bin kaçak sigaraya el konuldu. TAPDK uygulamaları kapsamında sarma tütün ve sigara satan 4 işyerine 9’ar bin TL para cezası kesildi. El konulan tütün ve sigaraların imha edileceği açıklandı.



MİDYECİLERE BASKIN

İzmit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri Eski Gölcük yolu kenarında kuş cenneti bölgesinde kaçak midye avcılığı yaptığı belirlenen iki kişiyi de suç üstü yakaladı. Restaurantlara gerekli kontrolleri yapılmadan midye sattıkları belirlenen 2 sanığa 1.100’er TL para cezası uygulandı. Dondurucu soğukta İzmit Körfezi’nden midye toplayan iki sanığın dalgıç kıyafetlerine de el konuldu.