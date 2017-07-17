  • BIST 105.707
  • Altın 140,396
  • Dolar 3,5313
  • Euro 4,0689
  • Kocaeli 25 °C

Yeni müfredat açıklandı.. O dersin adı değişti

»
Yeni müfredat açıklandı.. O dersin adı değişti
Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 eğitim dönemi için yeni müfredat programını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), yeni müfredat ile ilgili çalışmalarında sona gelindi. Bakan Yılmaz, güncellenen öğretim programlarının tanıtımına ilişkin basın toplantısında konuştu. Bakan İsmet Yılmaz, "İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise  düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak  üzere toplam 51 ayrı, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi. Gelecek nesillerin daha donanımlı olabilmesi için müfredatın yenilenmesi ihtiyacı doğurmuştur" dedi.

Bakan Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Müfredat; öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınarak yenilendi. İlk olarak  2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya  konulacaktır. Ocak 2018'e kadar programlarla ilgili olarak sahadaki  uygulamalarımız üzerinden izleme ve değerlendirme çalışmalası yapacağız. Haziran 2018'e kadar değiştirilen müfredatların eğitim araç gereçlerini,  ölçme araçlarını hazırlayacağız. Eylül ayından itibaren, okullarımızın  açılmasıyla birlikte, bütün öğretmenlerimizin ve velilerimize programların  ayrıntılı olarak tanıtılacağı toplantılar düzenlenecek. Bu hazırlıklarımızla,  2018-2019 eğitim öğretim yılına tüm sınıflarda ve tüm derslerde yeni  müfredat ile eğitim öğretim  sürecimize istikrarlı ve çok daha ğüçlü  yeni ve yenilikçi bir şekilde devam edeceğiz.

BEDEN EĞİTİM DERSİNİN ADI DEĞİŞTİ

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat yenilenmiştir."

Yenilenen müfredatların  sade ve anlaşılır olması ön planda tutulmuştur. Beden eğitimi dersinin adı, beden eğitimi ve spor olarak değiştirildi. Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatı dikkate alınmıştır.

Müfredatların giriş bölümüne 'değerler eğitimi' başlığı altında bir bölüm eklenmiştir.Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve  medeniyet havzalarının katkıları belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Yenilenen müfredatlarda  sadeleştirme ve içerik yoğunluğunun azaltılması ön planda tutulmuştur. Müfredat uygulanırken her türlü farklılığı kapsayıcı ve hassasiyeti koruyucu olmaya odaklanılmıştır. Yapılan saha çalışmalarına ve anketlere 100 bine yakın öğretmen ve veli katıldı.

Bu müfredat, şu ana kadar yapılmış en demokratik, en katılımcı, en çoğulcu müfredattır.

 

Bu haber toplam 4723 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  •  Akademi Lise’ye rekor başvuru12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:56
  • Akçaray personeli 'deray' eğitimi aldı12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:46
  • Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:59
  • Uğur Temel’den tercih tüyoları12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:24
  • LYS sonuçları açıklandı11 Temmuz 2017 Salı 21:14
  • Binlerce öğretmen adayına müjde10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:07
  • Akademi Lise’nin yaz dönemi dersleri başladı10 Temmuz 2017 Pazartesi 19:52
  • Gebze’de stajyer öğrencilere eğitim verildi10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:17
  • Minik kardeşlerine İngilizce öğretiyorlar10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:04
  • LYS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:36
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti