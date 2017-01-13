Yeni müfredat bugün açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredatı bugün saat 11'de açıklayacak.

İki yıldır devam eden süreçte sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı bugün temel eğitim ve orta öğretimde okutulan 51 programın güncellenmiş müfredatını kamuoyu ile paylaşyacak.

Bakan Yılmaz, yeni müfredata ilişkin ana başlıkları ve hedefleri düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. Ardından da 51 programın ünite başlıkları ve içerikleri internet üzerinden görüşe açılacak. 10 Şubat'a kadar tüm paydaşların görüşü alınacak.

Yeni müfredat Eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçecek. Yeni müfredat ile ders sayıları azaltılacak, ders içerikleri sadeleştirilecek.