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Yeni müfredat yarın açıklanıyor

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Yeni müfredat yarın açıklanıyor
Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı yarın sabah 10.00'da açıklayacak.

 

 

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