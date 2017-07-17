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Yeni müfredat yarın açıklanıyor
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»
Eğitim
17.07.2017 16:00
Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı yarın sabah 10.00'da açıklayacak.
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Etiketler:
Milli Eğitim Bakanı
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müfredat
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