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Yeni ÖSYM Başkanı belli oldu

Yeni ÖSYM Başkanı belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr.  Özer'in atanmasının 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince uygun görüldüğü belirtildi.

Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?

Tokat'ta 1970 yılında doğan Prof. Dr. Mahmut Özer, ilk ve  ortaöğrenimini bu ilde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik  ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 1992'de mezun olan Özer, yüksek lisans ve  doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü  Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalında tamamladı. Özer, 1992-1994 yıllarında  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında elektronik  mühendisi, 1994-2002 yıllarında da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek  Yüksekokulu Elektrik Programında öğretim görevlisi olarak çalışmalarda bulundu.

Temmuz 2002'de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçentlik görevine başlayan  Özer, aynı üniversitede 2005-2010 yıllarında  doçent olarak görevine devam etti. Temmuz 2010 itibarıyla profesör olarak atanan Özer, 28 Kasım 2010 tarihinde  Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. İslam Dünyası Kalite Güvence  Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Genel  Kurul Üyesi olan Prof. Dr. Mahmut Özer, evli ve üç çocuk babası.

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