Yeni poliklinik binası bir ihtiyaç

Yılbaşı gecesi rahatsızlanan kardeşim Nahit’in tedavisi KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam ediyor. Bu nedenle sık sık Umuttepe’ye gidip geliyorum.

KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin ana binasının önemli bir eksiği veya yetersizliğinden söz edilemez. Ama poliklinik binası yetmiyor. Bizim Üniversitemizin Tıp Fakültesi’nde, son dönemlerde yaşanan ciddi kayıplara rağmen, çok önemli bir kadro görev yapıyor. Sadece ilimizin her köşesinden değil, bölgedeki illerden de her gün çok sayıda insan şifa bulmak için KOÜ Tıp Fakültesi’ne geliyor.

KOÜ Rektörü Prof.Dr. Sadettin Hülagü ile, yeni görevine başladıktan kısa bir süre sonra görüşme imkânı bulmuştum. Artık çok yetersiz kalan Poliklinik Binası’nın yenilenmesi, en önemli hedefiydi. Rektör Prof.Dr.Hülagü’nün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığını biliyoruz. Belli ki gerekli finansman da sağlanmış. KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Zafer Cantürk yeni poliklinik binası ile ilgili gelişmeleri, projeyi yerel basınla paylaştı.

Halen mevcut poliklinik binasının içi de yetmiyor, dışı da yetmiyor. Çok ciddi bir otopark sorunu var. Yeni bina 4 katlı, mevcuttan çok daha büyük olacak. Daha fazla insana poliklinik hizmeti verilecek. Ayrıca, binanın altında büyük bir kapalı otopark planlanıyor. Hasta ve yakınları hastaneye geldiklerinde araçlarıyla kapalı otoparka girecek, buradan asansörle binanın istedikleri bölümüne geçebilecekler. Büyük bir proje. Kuşkusuz pahalı da bir proje olacak. Ama günün birinde herkesin yolu bir şekilde KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne düşebilir.

Projesi hazırlanan, yeri belirlenen, finansmanı temin edilen KOÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni poliklinik binası, önümüzdeki dönem bizim ilimiz için planlanan en heyecan verici projedir. Bir yandan Cephanelik’te yeni Şehir Hastanesi yapılıyor. Ama Tıp Fakültesi başka bir dünya. İnsanların orada daha çağdaş bir ortam bulması, Türkiye’nin en değerli hocalarının çok daha kaliteli bir ortamda hizmet vermesi de önemlidir. Umarım, planlandığı gibi bu büyük yatırım bu yıl içinde başlar, yine planlandığı gibi 2019 yılının ilk yarısı içinde tamamlanır.

Çok fazla Suriyeli dilenci var

Ülkemiz, 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye kucak açtı. Savaştan kaçan, hayatta kalmak güdüsüyle hareket eden zavallı insanlar, çoluk çocuk geldiler.

Kuşkusuz bizim kültürümüz Avrupalı’lardan farklı. Biz, “Aman huzurumuz bozulmasın, yaşantımız değişmesin” diye düşünüp, yardım isteyen insanlara sırtımızı dönemeyiz.

Ama Suriye sınırı nere, bizim buralar nere? Televizyon haberlerinde izliyoruz. Suriyeli göçmenler için sınır yakınlarında kamplar yapılıyor. Avrupa Birliği destekli fonlardan mülteci ailelere aylık, kişi başına 100 TL’lik kredisi bulunan alışveriş kartları veriliyor. Zaten, Halep’e, Suriye’deki insanlara da her gün buradan TIR’lar dolusu yardım malzemesi gönderiliyor.

Çıkın İzmit’te sokağa, Suriyeli garibanlardan, buz gibi soğukta titreşerek avuç açan çocuklardan geçilmiyor. Hele Cuma günleri. İzmit Yürüyüş Yolu’nda adım başı önünüze bir Suriyeli çocuk çıkıyor. Bütün ışıklı kavşaklarda arabanızla durduğunuz zaman adeta dilencilerin hücumuna uğruyorsunuz. Belki de Türkiye’nin sınır boyları hariç genelinde, bizim şehrimiz kadar Suriyeli mülteci dilencinin bulunduğu başka bir il yoktur.

Ama yazık bize de. Zaten inanılmaz bir nüfus artışı ile karşı karşıyayız. Zaten müthiş bir iç göç alıyoruz. Bir de bu Suriyeli mülteciler sorunu var. Bütün lokantaların önündeler. Belli aç çocuklar, üşüyorlar. İnsanın içi parçalanıyor. Ama ister istemez biraz rahatsız da oluyorlar. Kendilerini arabaların önüne atıyor çocuklar. Yalvaran gözlerle avuç açıyorlar. Hadi birine sadaka verdiniz. Hemen ileride bir başkası çıkıyor karşınıza.

Bir ara Valilik bu konuda etkili bir önlem almıştı. Suriyeli mülteci dilenciler azalmıştı. Ama şimdilerde yine her yer onlarla dolu. İzmit için büyük sıkıntı. Bir de bu insanların burada kaldığını, o çocukların burada büyüyüp yerleştiğini düşünsenize. Ne olacak 10-15 yıl sonra buraların hali?

Birinci cemre düşüyor

Çok soğuk bir kış geçirdik. Kış saatine geçilmediği, saatler geri alınmadığı için öğrenciler ve çalışanlar sabah karanlıkta, dondurucu soğuklarda evlerinden çıktılar. Her sabah arabaların camlarından kalın buz tabakalarını temizlemek zorunda kaldık. Yüklü gaz faturaları ödedik.

Artık bitiyor. Baharın müjdecisi olarak bilinen Cemre’lerden ilki, bugün havaya düşüyor. Cemre, Arapça “Ateş” demek. Bir halk inanışı. Birinci cemrenin havaya düşmesi ile birlikte hava ısınmaya başlayacak. 26-27 Şubat’ta ikinci cemre suya, 5-6 Mart tarihlerinde üçüncü cemre toprağa düşecek. Dondurucu soğuklarda ahırlarından çıkartılamayan hayvanlar meralara yayılacak. Meyve ağaçları çiçek açmaya başlayacak.

Cemre’lerin düşmesi aynı zamanda Nevruz’un yaklaştığının müjdecisi.

Bugün, birinci cemre havaya düşüyor. Yani, artık hava ısınmaya başlıyor. Elbette hemen ısınmayacak. Ama en azından bundan sonra sabahları buz gibi hava olmayacak. Siz yine de tedbiri elden bırakmayın. Bu coğrafyada bir laf vardır; “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” derler. Cemreler düşse de, daha bir süre sıkı giyinmek gerekir.

Kullar’a bir anten kulesi yapılabilir

“Bu şehrin bu kadar eksiği, bu kadar sorunu varken, bu fikir de nereden çıktı” diye düşünebilirsiniz. Haklısınız.

Ben ortaokulu, İstanbul Altunizade’de, Çamlıca kulesinin hemen altında bulunan bir kolejde yatılı okudum. Bizim okulun hemen üst tarafında Çamlıca Kız Lisesi vardı. Boş vakitlerde Çamlıca tepesine doğru çıkardık. Benim söz ettiğim 1970’li yıllar. TRT televizyonu yeni yeni yayına başlamış. Radyo, cep telefonu falan yok. Çamlıca tepesinde tek verici vardı. Sonra, bütün Çamlıca tepesi TV vericileri, radyo vericileri, telsiz, cep telefonu baz istasyonları ile doldu. Tam bir anten çöplüğü oldu.

Geçenlerde televizyon haberlerinde izledim. Şimdi Çamlıca Tepesine çok yüksek bir beton kule yapılıyor. Bu yıl tamamlanacak. Bütün antenler bu kulede toplanacak. Görüntü kirliliği ortadan kalkacak. Ayrıca o İstanbul’un en yüksek kulesinde gezinti terasları yapılacak.

Günümüzde eskisi gibi karasal TV yayını kalmadı. Çatı veya balkon antenleri ile TV izlenmiyor. Ama bizim şehrimizde de hemen hemen bütün verici antenler Kullar bölgesindedir. 1990’lı yıllarda Sefa Sirmen, İzmit halkı ilk özel TV olan Star’ı izlesin diye Kullar’ın üstündeki tepeciğe bir verici anten koydurmuştu. Bu antenle hem maçları yayınlayan Star’ı, hem Eurosport ve RTL kanallarını bir süre İzmit izlemişti. Daha sonra bütün TV, radyo antenleri, cep telefonu baz istasyonları bu bölgeye konuldu. Şimdi açık bir havada Kullar sırtlarındaki o tepeye bakarsanız, Çamlıca Kulesi gibi bir anten mezarlığı görürsünüz.

İstanbul Çamlıca tepesindeki kadar görkemli, büyük olmayabilir. Ama Büyükşehir Belediyesi veya Başiskele Belediyesi, Kullar’daki bu anten mezarlığı bölgesine bir kule yaptırabilir. Hem bütün antenler bu kulede toplanır, o çirkin görüntü kalkar, hem İzmit Körfezi’ni izlemek, manzara seyretmek için mükemmel bir mesire yeri ortaya çıkartılabilir. Aklıma geldi, paylaşayım istedim.