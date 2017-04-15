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Yeni projler için düğmeye basıldı..Yıkılıyor

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Yeni projler için düğmeye basıldı..Yıkılıyor
“Değişen ve Yenilenen Kandıra” sloganıyla yeni projeler için düğmeye basan Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra’nın yeni hizmet binaları için start verdi.

Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’nin eski yerinde yapılacak olan Kandıra Belediyesi Hizmet Binası ile Kandıra İlçe Kaymakamlık binası için mevcut yapıların yıkılmasına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve İmar Daire Başkanlığı’ndan gelen ekipler ile Kandıra Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından başlatılan projede adımlar hızlandı.  Eski hastane binalarının yıkımı için iş makineleri çalışmaya başladı. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, yıkım işini bir an önce tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Köken, “Kandıra’ya kazandıracağımız yeni bina ilçemiz için büyük önem taşıyor. Kamusal hizmet çok daha iyi biçimde yerine getirilecek. Bu arada, inşaat başlayana kadar bölgedeki arazi otopark olarak kullanılacak. Zaten, projenin alt katında da buraya otopark yapılacak” dedi.

 

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