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Yeni semt pazarı yükseliyor

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Yeni semt pazarı yükseliyor
Başiskele ilçesinde Kullar Yakacık ve Yeniköy Merkez mahallelerinde, halkın daha modern ve sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilmesi için başlatılan kapalı semt pazarı çalışmaları devam ediyor.

Yapımına başlanan kapalı semt pazarının tamamlanmasıyla, pazar yerlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, görüntü ve ses kirliliği sorunların giderilmesi hedefleniyor.

Kullar Yuvacık Mahallesi'ndeki semt pazarı faaliyete girdiğinde pazarda, 64 pazarcı esnafı yer alabilecek ve vatandaşlar olumsuz hava koşullarından etkilenmeden alışverişlerini yapabilecek.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, yaptığı açıklamada, semt pazarı çalışmalarının devam ettiğini ve kısa sürede çalışmaların sona ereceğini belirtti.

Başkan Ayaz, mahallelerde günü birlik kurulan pazar kültürünün daha modern ve düzenli alanlarda devam etmesi için kapalı semt pazar projelerini hayata geçirdiklerini kaydetti.

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