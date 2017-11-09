Yeni stadyumdaki ilk maç kiminle dersiniz ?

Bir yandan Kocaelispor’un artık toparlamasını, üst sıralara doğru yol almasını beklerken, diğer taraftan da yeni stadyumun heyecanını yaşıyoruz. Malum, en son stadyum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne teslim edilmiş, Yeşil-Siyahlı ekibin 19 Kasım’daki Düzyurt maçını burada oynayabileceğinden söz edilmişti. Bu gelişme üzerine köşemde henüz eksiklerin tamamlanmış olmadığı bilgisiyle yeni stadyuma geçmek için en uygun zamanın ligin ikinci yarısı olduğunu belirtmiştim. Son durum nedir diye dün Gençlik Hizmetler ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar ile Kocaelispor Futbol Şube Sorumlusu sevgili Ceyhun Hoşdil’i aradım. Neden Başkan değil de, futbol şube sorumlusu sorusu aklınıza gelebilir. Malum Başkan Yavuz KEV’deki süreçten dolayı son derece meşgul, rahatsız etmek istemedim.

YETKİLİLER İKİNCİ YARI DİYOR

Neyse, aldığım bilgileri paylaşayım. Müdür Çintimar, stadyumda artık son tefrişleri yaptıklarını belirtti, “TFF heyeti geldi, incelemelerde bulundu. Biz de kendilerinden sertifika istedik. Normalde bir aylık bir zaman gerekiyor ancak biz bunu çabuklaştırabiliriz. Kulüple de istişare yapıyoruz. En geç ikinci yarı olmak üzere, uygun zamanda yeni stadyuma geçeceğiz” dedi. Yönetimin ne düşündüğünü öğrenmek için aradığım Hoşdil de, henüz kararlarının kesin olmadığını ancak, büyük olasılıkla ikinci yarıda yeni stadyuma geçmeyi düşündüklerini söyledi. Yetkili isimlerin söylemlerine bakıldığında ve stadyumda devam eden çalışmalar olduğunu öğrendiğimizde, Alikahya’daki yeni stadyuma ilk yarının kalan bölümünde geçebilmemizin uzak bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.

ÖZEL, ANLAMLI BİR MAÇ OLMALI

Belki Gençlik Hizmetleri daha önce stadyumu hazır duruma getirebilir, TFF’den sertifika da gelebilir ancak kulüp yönetiminin düşüncesi ikinci yarı olarak gözüküyor. Bu durumda gündeme gelen soru şu: Yeni stadyumdaki ilk maç, yani açılış maçı; ikinci yarının haftasındaki Sultanbeyli Belediye mi, yoksa bir sonraki Tekirdağspor mu? Bu konuda bir anket çalışması yapılsa sanıyorum ki açık ara Tekirdağspor çıkar. Yönetimin düşüncesinin de bu yönde olacağını sanıyorum. Malum Tekirdağspor ile aramızda bir rekabet var. Kocaelispor taraftarı için önemi ve anlamı olan bir maç. İki kez geldiler, ilki pazartesi öğlen saatlerdeydi ve stadyum tamamen doldu, ikincisinde de tribünlerde boş yer yok gibiydi. Tekirdağ maçı deyince adeta bizim taraftar için akan sular duruyor.

Madem yeni stadyumdaki ilk maç özel olsun, taraftarın ilgi göstereceği bir maç olsun istiyoruz o vakit Sultanbeyli’yi gündeme almanın bir anlamı yok, bir sonraki Tekirdağspor maçı en uygunu olsa gerek. Aldığım bilgiler, sezgilerden yola çıkarak Kocaelispor’un yeni stadyumdaki açılış maçını 4 Şubat Pazar günü Tekirdağspor ile oynayacağını söyleyebilirim. Elbette kesin değil ama bir kenara not edin büyük olasılıkla dediğim gibi olacak.

Dostluk kazanacak

Amatör Süper Lig’de bu sezon iki Kartepe takımı kelimenin tam anlamıyla fırtına gibi esiyor. İki komşu yerleşim birimi B.Derbent ile Nusretiye’nin futbol takımları namağlup olarak yollarına devam ediyorlar. Nusretiye 9 maç 21 puanla lider, Derbent 8 maçta 18 puanla ikinci. Bu hafta bu iki flaş takım birbirleriyle oynuyorlar. Tam bir Kartepe derbisi sizin anlayacağınız. Her iki camia da daha önce birer kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon aynı gururu, mutluluğu ikinci kez yaşamak istiyorlar. Ki, bu maçı kazanan avantaj sağlayacak. Maç cumartesi günü Derbent’te, saat 15.00’de. Sadece iki takım taraftarı değil, tüm futbol severler maça akın edecek, tüm dikkatler orada olacak.

SORUMLULUK YÖNETİCİLERDE

Çok iyi kadro kuran, iyi futbol oynanan iki takım. Maçtan nasıl bir sonucun çıkabileceğiyle ilgili tahmin yapabilmek elbette çok güç. Her sonuç olabilir. Beni daha çok ilgilendiren konu, tribünlerde ve sahada dostluğun ön plana çıkması, Fair-Play’ın kazanması. Bunun için de öncelikle iki kulübün yöneticilerine büyük görev ve sorumluluk düşüyor. Maç öncesinde sosyal medyada ortamı geren paylaşımlarda bulunmayacaklar, maç sırasında ve sonrasında da en küçük fevri söylem ve eyleme kalkışmayacaklar. Yöneticiler örnek olursa, teknik adam ve futbolcular onlara uyarlar. Sahada bir kıvılcım yoksa tribünler de son derece sakin olur.

YA AKRABA, YA SAMİMİ ARKADAŞ

3 yıl önceki Derbent-Kartepe Belediye derbisinde yaşananlar unutulmadı. Kartepe ilçe için büyük bir utanç vesikasıydı olaylar. Yaşananlar sadece utanç olmakla kalmadı, Kartepe’nin BAL yolu da kapandı. Umuyorum ki gereken ders alınmıştır, bir daha böylesi bir rezillik yaşanmaz. Derbent ile Nusretiye birbirlerine sınır iki yerleşim birimi. Birbirleriyle akrabalık bağları var, çoğu da birbiriyle samimi arkadaş. Sahada elbette sonuna kadar rekabet olacak, kazanma adına savaşılacak ancak spora, kardeşliğe gölge düşürecek en küçük bir davranıştan bile kaçınılacak. Maçtan hangi sonuç çıkarsa çıksın, iki güzide takımın buluşmasında kazanan inşallah dostluk olacak.

Sen çok yaşa, Amigo Salih

Salih Koç, ya da bilinen lakabıyla Amigo Salih. Tam bir Maşukiyespor tutkunudur, Sarı-Kırmızı renklere aşıktır. Akrabalık bağımız da var, kendisini çok sever, sayarım. Onun da benimle ilgili güzel düşünceler taşıdığını bilirim. Bizim Amigo Salih 80 ve 90’lı yıllarda Kartepe Kupası oynanırken, kah saha içinde elinde mavi bidonuyla Kartepe’nin meşhur buz gibi suyuyla şifa dağıtır, kah tribüne çıkar amigoluk yapardı. O yıllarda Maşukiyespor ile ilgili yazdığı çok güzel bir şiir de vardır.

Salih Koç son yapılan genel kurulda Maşukiyespor yönetiminde yer aldı. Genç isimlerden oluşan yönetimde ağabeylik yapıyor. Dün sosyal medya hesabından Maşukiye Stadı’nı gezerken fotoğrafını paylaşmış ve altına da, “Işıklandırma direklerini dikiyorlar, saha etrafını yapıyorlar. Çok beğendim, güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkürler. Biz büyükler olarak elimizden gelen hey şeyi yapacağız. Gençliğe feda olsun” diye yazmış. Maşukiye’de yaşayan, Maşukiyespor’a uzun yıllar futbolcu ve yönetici olarak hizmet etmiş biri olarak ben de kendini gençliğe hizmete adayan Salih Ağabeye sen çok yaşa diyorum.