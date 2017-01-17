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Yeni Stat %95 bitti

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Yeni Stat %95 bitti
İzmit Alikahya mevkiinde TOKİ tarafından yaptırılan ilimizin yeni stadyumunda inşaat seviyesi %95’e ulaştı. 

127 milyon TL’ye mal olacak 33 bin seyirci kapasiteli henüz isimsiz stadyumun inşaatını üstlenen Albayraklar firması yetkilileri mart oyu sonu veya nisan ayı başında yeni stadın futbol maçlarına hazır hale geleceğini açıkladılar.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KOLTUKLAR GELİYOR

Henüz ismi belirlenmeyen 33 bin kişi kapasiteli yeni şehir stadında skorbord ve aydınlatma sistemleri de tamamlandı. Müteahhit firma yetkilileri, yurt dışında imal edilen, Yeşil-Siyah renklerdeki yanmaz malzemeden yapılan koltukların önümüzdeki hafta geleceğini ve montajın başlayacağını söylediler. Stat zemini için yerden ısıtma, soğutma sistemleri ve drenaj çalışması da tamamlandı. Zemine çim serme işi mart ayı başında başlayacak.  Yine mart ayı içinde stat çevresindeki düzenlemeler,  peyzaj ve otopark çalışmaları bitirilecek.

YOLLAR HENÜZ YAPILMADI

Şehrimizin 33 bin kişi kapasiteli yeni stadı, futbol maçları oynanabilecek hale 2-3 ay içinde gelmiş olacak. Ama henüz yeni stat için Otoyol ve D-100’den bağlantı yollarının yapımına başlanmadı. Bu haliyle birkaç bin kişinin katılacağı bir organizasyonun bu statta yapılması, ulaşım açısından hayli zor.  Yeni statla ilgili yol bağlantılarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerekiyor.

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