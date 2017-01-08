YENİ UMUTLAR 

Her yeni yıla girerken,benim umudum tavan yapar.

Çünkü geçip giden eski yılda,hayal kırıklıklarım,kaygılarım,sıkıntılarım mutlaka olmuştur.

Onların hepsi valizini toplayıp temelli gidiyor diye mutlu olurum.

Onbeşgün önceden evdeki kocaman çam ağacımı rengarenk süsler;

Yeni gelen yılı beklerim.

Aslında hepimizin beklediği kocaman bir umutttur

Sağlıktır,mutluluktur.

Bereketli topraklar üzerinde huzurlu yaşamaktır.

Benim mahsun ve güzel ülkemde;barıştır,adalettir.

İnsanca yaşamaktır.

Bugün ilk işiniz,yeni sayfasını açtığınız ajandanıza,planlarınızı yazmak olsun.

Bu yıl daha cesur olun,

Haksızlıklara karşı daha gür çıksın sesiniz.

Sırtınızdaki yüklerden kurtulun,

Bu ister sevmediğiniz işiniz,

İster arkadaşlarınız,sözde dostlarınız olsun..

Sevgilim dediğiniz insanların hak edip etmediğine bakın

Yalın bir gözle...

Bu yıl kendinize daha fazla zaman ayırın.

Kendinizi önemsemek,sevmek için daha çok vaktiniz olsun...

Kararlarınızı daha radikal verin.

Gidene korkusuzca güle güle,

Gelene sevinçle hoşgeldin diyebilin.

Ön yargılarınızdan kurtulun,

Çünkü sizi yorar...

Sigarayı bırakın...

Hayatın küçük detaylarını ıskalamayın..

Bilin ki onların herbiri yeni pencerelerdir..

Takıntılarınızdan

Yalanlardan biran önce kurtulun...

Kandırdığınız sadece kendinizdir çünkü,,

Ruhunuzu bu yıl daha fazla güzellikle doldurun,

Doldurun ki;negatif duygularınız uçup gitsin.

Hırslarınızı,nefretlerinizi suya yazın..

Göreceksiniz ki onlar içinizde engin bir deniz olmuş..

Ama en önemlisi;

Kendinizi iyi şeylere hazırlayın hep,

Umut içinizde hiç susmayan geveze bir kuş olsun..

Çığlık çığlığa bağırsın...

Bende buradayım diye...

Unutmayın ki siz varsanız var herşey,

Siz yoksanız zaten evrende yok..

Gerisi kocaman bir hiçlik....



