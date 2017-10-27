Yeni üniversite sınavıyla ilgili flaş açıklama

YÖK, YKS’yle ilgili sıkça sorulanlar ve yanıtlar bölümünde bununla alakalı bir açıklama yaptı. Buna göre, TYT matematik ve Türkçe testindeki sorular YGS’den farklı olacak. “Bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçmek istiyoruz” denilen açıklamada, soru tarzlarıyla ilgili örnekleri ÖSYM’nin en yakın zamanda açıklanacağı belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), binlerce öğrencinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) çıkacak soru tarzlarıyla ilgili açıklama yaptı. YKS’yle ilgili sıkça sorulanlar ve yanıtlar bölümüne iki konuya daha açıklık getirdi. Buna göre Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçe ve matematik testleri Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndakilerin (YGS) benzeri olmayacak. “Bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçmek istiyoruz” denilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

BİLGİ EZBERDEN UZAKLAŞTIRILACAK

“TYT, yıllardır eleştirilen ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav sistemine geçiştir. TYT, Türkçe ve matematik derslerinde sadece adayların bilgilerini değil sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, yani bilgi ile ilişkili beceri ve yetkinlikleri de kapsar. Dil ve matematik, bütün bilim alanlarının ortak ifade aracı. Bundan dolayı bu iki dili kullanarak TYT’de adayların sözel ve sayısal yeterliliklerini ölçmek istiyoruz. Türkçe Testinde; sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer sosyal bilimler dersleriyle de ilişkili olarak Türkçe’yi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecek. Temel Matematik Testinde; sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer fen bilimleri dersleriyle de ilişkili olarak temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecek. Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçmek istiyoruz.”

ÖRNEK SORULARI ÖSYM AÇIKLAYACAK

YÖK ayrıca adayların en çok merak ettiği örnek soruların yayınlanıp yayınlanmayacağıyla ilgili de şu açıklamayı yaptı:

“ÖSYM tarafından en yakın zamanda TYT örnek soru ve cevapları yayınlanacak.”